Бондарчук рассказал, когда ждать «Притяжение-2»

Российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук рассказал, что вторую часть фильма «Притяжение» планируется выпустить в прокат 26 декабря 2019 года, сообщает РИА «Новости»

Бондарчук отметил, что сценарий фильма находится в стадии написания. Бюджет кинокартины составит 650 млн руб., еще 150 млн руб. потратят на маркетинг.

"Это вдвое больше, чем первая часть, так как значительная часть бюджета уйдет на спецэффекты, картина будет масштабнее", — сказал Бондарчук.

Ранее сообщалось, что Федор Бондарчук внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».