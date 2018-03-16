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В единый день голосования в Севастополе начнутся съемки фильма о Русской весне
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В единый день голосования в Севастополе начнутся съемки фильма о Русской весне 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«ФедералПресс» ранее писал, что в Севастополе прошел митинг в честь 23 февраля и Дня народной воли. На нем режиссер Алексей Крянга выступил с инициативой о создании документального фильма, который будет основан на воспоминаниях свидетелей и участников «Русской весны».
Во время выборов 18 марта рядом с избирательными участками в Севастополе организуют спецточки. Там жители смогут поделиться перед камерой своими воспоминаниями о событиях, предшествовавших референдуму о статусе Крыма в 2014 году, сообщает пресс-служба мероприятия.
Администрация Севастополя согласилась обеспечить техническую поддержку для съемок фильма «Летопись Русской весны». Из лучших кадров с живой речью севастопольцев смонтируют полноценную ленту.
Документальный фильм о Русской весне будут снимать молодые волонтеры на 135 камер. Режиссер планирует задействовать более 600 студентов в создании ленты.
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