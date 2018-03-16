Ф. Бондарчук снимет фильм о кругосветном полете Ф. Конюхова на воздушном шаре

Режиссер Федор Бондарчук планирует снять фильм с рабочим названием «Повелитель ветра» о кругосветном полете путешественника Федора Конюхова на воздушном шаре. Об этом режиссер сообщил на очной защите проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства.

Фильм про выдающегося путешественника Ф. Конюхова. Думаю, я сниму историю последнего его путешествия на воздушном шаре. Будет много графики. Большая часть времени происходит в этой гондоле», — сказал он.

Ф. Бондарчук отметил, что ему потребуется от Фонда кино поддержка в размере 150 млн руб.

Приступить к съемкам планируется летом.

Ф. Конюхов — знаменитый путешественник, совершивший несколько кругосветных плаваний, а также первым в мире совершивший кругосветное путешествие на воздушном шаре с первой попытки.