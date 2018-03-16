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Ф. Бондарчук снимет фильм о кругосветном полете Ф. Конюхова на воздушном шаре
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Ф. Бондарчук снимет фильм о кругосветном полете Ф. Конюхова на воздушном шаре 

Агентство «Москва» 16 марта 2018
Режиссер Федор Бондарчук планирует снять фильм с рабочим названием «Повелитель ветра» о кругосветном полете путешественника Федора Конюхова на воздушном шаре. Об этом режиссер сообщил на очной защите проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства.
«Фильм про выдающегося путешественника Ф. Конюхова. Думаю, я сниму историю последнего его путешествия на воздушном шаре. Будет много графики. Большая часть времени происходит в этой гондоле», — сказал он.
Ф. Бондарчук отметил, что ему потребуется от Фонда кино поддержка в размере 150 млн руб.
Приступить к съемкам планируется летом.
Ф. Конюхов — знаменитый путешественник, совершивший несколько кругосветных плаваний, а также первым в мире совершивший кругосветное путешествие на воздушном шаре с первой попытки.
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