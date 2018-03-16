«Со дна вершины»: в России впервые сняли фильм о паралимпийцах

Драма «Со дна вершины» о том, как молодой спортсмен из юношеской сборной по горным лыжам Алексей Царев переступает через боль, страх и неуверенность, чтобы реализовать свою мечту и стать лучшим, вышла в российский прокат 1 марта. Этот фильм не попал на самые кассовые часы расписания столичных кинотеатров, но посмотреть его стоит всем. Всем тем, кто считает, что в его жизни слишком много проблем; всем тем, кто полагает, что судьба несправедлива; всем тем, кто гордится нашими спортсменами, отстаивающими честь страны на Олимпийских играх вне зависимости от санкций, теорий заговора и геополитической обстановки. О работе над фильмом, его значении и основной идее ТАСС рассказали продюсеры, актеры, спортсмены и министр культуры России.

"Это только кажется, что конец света"

Прототипом главного героя и консультантом фильма, работа над которым началась еще в 2012 году, стал призер нескольких зимних Паралимпийских игр, чемпион мира по горным лыжам, заслуженный мастер спорта России Алексей Мошкин . Воспитанник горнолыжной школы Междуреченска Кемеровской области, Алексей в детстве получил немало призов на соревнованиях разного уровня. В 13 лет он уже был кандидатом в юношескую сборную страны, но в 14 попал под поезд и лишился обеих ног. Перед ним стоял выбор: сдаться или идти до конца. Алексей выбрал второе и получил паралимпийское серебро Альбервиля, золото Нагано и Лиллехаммера, бронзу Солт-Лейк-Сити.

"Это только кажется, что конец света. Нужно не лениться, не лежать на диване. Ставить перед собой цели и добиваться их. А если лежать на диване, можно мечтать о чем угодно, но вряд ли сбудутся мечты. А вот лежать на диване получится обязательно", — говорит спортсмен. В финальных кадрах фильма он выступил и актером — сыграл главного тренера российской паралимпийской сборной.

По мнению Мошкина, актеру Московского театра-студии Олега Табакова Павлу Шевандо , сыгравшему главную роль, удалось со стопроцентной точностью рассказать о сильном человеке. А чтобы было легче войти в роль, спортсмен просто рассказал ему свою историю.

"Не важно, что болит, какие проблемы. Занимайся чем-нибудь, занимайся тем, что тебе нравится, тем, что тебе не нравится, но полезно. Не сиди на месте", — советует Мошкин.

Он пристально следит за результатами выступлений наших паралимпийцев на играх в Пхёнчхане. «В режиме онлайн я отслеживаю информацию о лыжниках и биатлонистах. Очень рад за ребят. Поддерживаю всей душой, все мы поддерживаем их», — говорит спортсмен.

Как отбирали актеров

Создатели фильма говорят, что работа над картиной была непростой и с точки зрения подбора актеров, и с точки зрения условий, в которых приходилось снимать: съемки в горах, падение Алексея Царева с «канатки», снег, лед, холод. На роль главного героя актера искали по всем театральным вузам столицы. Павла Шевандо заметили на дипломном спектакле, где играли 13 мальчиков и одна девочка.

"Наш герой не супермен, он просто нормальный, обычный человек, со своими слабостями, со своими недостатками, со своими достоинствами. Но он находит в себе силы и преодолевает эту тяжелую ситуацию, делает выбор в пользу жизни, главный свой выбор", — рассказала продюсер картины Тамара Цоцория

Она считает, что Павлу удалось справиться с задачей на отлично. Но больше всего помогли консультации Алексея Мошкина. «С Алексеем мы начали просто общаться, и потихоньку-потихоньку он влился в наш коллектив. Мы подружились, он стал рассказывать и раскрылся. Он рассказал, как восстанавливался, как встал на протезы, как встал на ролики, как вернулся на лыжи очень быстро после травмы, как он стремился быть лучшим. У нас в фильме главный герой кричит: „Я — царь горы!“ Это наш Алексей такой — царь горы», — говорит Цоцория. Родителей главного героя сыграли Владимир Вдовиченков Ксения Кузнецова , а Лину (героиню, за любовь которой борются друзья-спортсмены) — Наталья Бергер

"Когда мне продюсеры скинули сценарий, когда пригласили на пробы, я прочитал и даже несколько раз прослезился. Я посчитал, что это такой подарок на выпуск. Это серьезная роль. Зритель должен понять, что все его проблемы, которые у него есть, это несравнимо с тем, что преодолевает мой герой", — говорит Павел Шевандо. Работая над ролью, он подглядывал за прототипом, копировал его походку, на которую влияют протезы, задавал вопросы, «чтобы нутро его понять».

По словам Тамары Цоцории, «Со дна вершины» — первый фильм о паралимпийцах. И не только в России, но и в мире. Сопродюсер картины Руслан Витрянюк также отметил, что для него фильм имеет особое значение, поскольку перекликается и с его личной историей. Семь лет назад он потерял зрение.

"Полтора года я вообще не понимал, а для чего жить. Но потом благодаря детям, семье, родителям и, самое главное, друзьям, которые поверили, я стал продюсировать. Мы с Тамарой стали партнерами, когда я уже был незрячим человеком. Главное — никогда не сдаваться, в любой ситуации. Вот это очень важно. А у вас обязательно все проблемы ваши разрешатся, вот увидите. Надо посмотреть кино, и в очень скором времени проблемы все уйдут", — подчеркивает Витрянюк.

"Может, станут больше замечать"

Действующие спортсмены, члены российской паралимпийской сборной, благодарны авторам фильма за выбранный сюжет.

"Я люблю смотреть фильмы, и чем больше их будет про паралимпийцев (будь то лыжи, бег, плавание или футбол), тем лучше. Чем важны такие фильмы? Можно зайти на любой информационный спортивный портал и сравнить, сколько пишут про олимпийцев и паралимпийцев. Приятно, что появляется внимание к паралимпийскому спорту и движению, к людям с ограниченными возможностями. Может, станут больше замечать и больше делать для освещения судеб паралимпийцев, это реально нужно", — говорит пловец, чемпион Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне Денис Тарасов

"Мне кажется, очень важно показывать таких ребят, другие посмотрят на них и перестанут сидеть дома. Я очень за то, чтобы снимали такие фильмы. По возвращении домой с Паралимпиады обязательно посмотрю фильм с мужем с детьми", — сказала ТАСС в Пхёнчхане семикратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анна Миленина

"Фильм очень скромно идет в прокате, мало экранов, это не марвеловский комикс (Marvel Comics — американская компания, издающая комиксы, на основе которых созданы популярные блокбастеры). Но у этого фильма будет долгая судьба, я уверен, его будут показывать", — считает глава Минкультуры России Владимир Мединский . Он пояснил, что фильм получил тройную поддержку: «Во-первых, он создан при поддержке Министерства культуры РФ. Во-вторых, министерство выделило ему небольшую субсидию на прокат. В-третьих, Фонд кино также выделил средства этому фильму на поддержку в прокате и рекламу».

Владимир Вдовиченков, сыгравший отца главного героя, в фильме говорит ему: «Русские не сдаются». «Мне кажется, для поддержания морального духа это хорошая фраза. Когда говорят: „Русские не сдаются!“ — это значит, твердый характер в нас есть», — уверен актер.

Редакция социальной и гуманитарной информации и редакция спортивной информации ТАСС