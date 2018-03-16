Фильмы на выходные. Выбор Стаса Тыркина

Мальчик с велосипедом (2011) Режиссеры — братьев Дарденны В ролях: Сесиль де Франс, Жереми Ренье Кадр из фильма Мальчик Сирил не нужен собственному незрелому отцу, его пытается опекать добросердечная парикмахерша (Сесиль де Франс), но тому явно нужна твердая мужская рука. И он ведется на проявления «респекта» со стороны очередного «дяди» с улицы. Пример по-настоящему христианского кино, фильм-лауреат Гран-при Каннского фестиваля избегает заигрываний с потусторонним, в нем нет ни старомодного психологизма, ни назойливой лирики, ни актерских выкрутасов, ни душеспасительной образности, ни богоугодных иносказаний. Бельгийские режиссеры кротко рассказывают свою историю, которая разворачивается в их родном Льеже, а могла бы развернуться где угодно еще, но их принципиальный и заинтересованно-взыскательный взгляд на вещи знакомые и банальные оборачивается совершенным откровением. Открытый финал картины открывает двери надежде, а не, как это обычно бывает, мраку, пустоте и беспросветности. А это, если выражаться вульгарно, и есть одно из свидетельств большого искусства.

Культура, пятница, 0.20 «Люси» (2015) Режиссер — Люк Бессон В ролях: Скарлетт Йоханссон Морган Фримен Кадр из фильма Обычная девушка с внешностью Скарлетт Йоханссон в леопардовых принтах рассыпается на атомы и мутирует то ли в компьютерную матрицу, то ли в праматерь нового биологического вида, который заменит собой людей. Причина мутации — зашитый в брюшину Люси новейший наркотик небесно-голубого цвета. Все дело в том, что, как объясняет Морган Фримен, люди используют свои умственные способности в лучшем случае на 10%. Героиня Йоханссон поначалу использует их и вовсе всего на 1%, в результате чего и становится «мулом» для перевозки упомянутого наркотика для ужасного корейского гангстера (Чой Мин-Сик из «Олдбоя»). Под воздействием опасных субстанций сознание девушки чудесным образом расширяется. 20% мозгов хватает Люси для того, чтобы не чувствовать боль и самостоятельно извлекать из себя пули, 30% — и вот уже полицейские овчарки, скуля, отступают от нее в панике, 40% — ей покоряются электромагнитные поля… Лихо придуманная «Люси» знаменует возвращение в хорошую режиссерскую форму автора «Никиты» и «Леона», ничем особо не радовавшего своих поклонников со времен «Пятого элемента».

ТНТ, суббота 17.20, Воскресенье, 15.30 «Великий уравнитель» (2014) Режиссер — Антуан Фукуа В ролях: Дэнзел Вашингтон, Мартон Чокаш Хлоя Грейс Морец Кадр из фильма Немолодой черный мужчина, работник супермаркета, знакомится в баре с совсем юной проституткой и ведет с ней чинные разговоры о Хемингуэе. Девочка и рада бы поддержать разговор, да только на книжки у нее времени нет. Все работа, работа… Да еще жестокие избиения со стороны хозяев — страшных представителей русской мафии, глумящейся над простым американским народом. Немолодой черный мужчина (Дэнзел Вашингтон) отправляется в логово русских и предлагает им выкуп за несовершеннолетнюю. Но одетые в спортивные костюмы, все в зековских татуировках русско-кавказские мужчины грубо советуют ему засунуть этот выкуп в глубоко оскорбительные места. Тут-то и приходится уязвленному «дедуле» (как именуют русские «великого уравнителя») вспомнить, что он крутейший спецагент, работавший с президентами и ушедший на пенсию, сочинив легенду о своей смерти. В общем, теперь это уже дело техники, как именно в городе Бостоне будет стерта с лица земли русская мафия во главе с олигархом по имени Владимир Пушкевич. На это, собственно, и интересно взглянуть в кинофильме чернокожего режиссера Антуана Фукуа, запомнившегося фильмом «Тренировочный день», за который удостоился «Оскара» Дэнзел Вашингтон.

СТС, суббота, 23.00