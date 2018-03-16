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Продюсер «Викинга» попросил у ФК двести миллионов рублей на фильм о ВОВ
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Продюсер «Викинга» попросил у ФК двести миллионов рублей на фильм о ВОВ 

РИА Новости 16 марта 2018
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Продюсер фильма «Викинг» Анатолий Максимов заявил, что хочет снять военный фильм о событиях, которые происходили во время Великой отечественной войны в августе 1944 года, на это он просит у Фонда кино 200 миллионов рублей.
"Момент истины, август 1944 года — время действия, конец операции «Багратион» — один из героев союза спасения, одна из величайших операций спасения", — рассказал Максимов на презентации проектов компаний-лидеров кинопроизводства Фонда кино.
Он подчеркнул, что этот фильм будет отличаться от картины Михаила Пташука «В августе 44-го», по содержанию и по форме это будет «детектив внутри военного фильма».
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