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Фильм о секс-индустрии в виртуальной реальности оскорбил порноактрису
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Фильм о секс-индустрии в виртуальной реальности оскорбил порноактрису 

Lenta.ru 16 марта 2018
Короткометражный фильм в виртуальной реальности о жизни сотрудниц секс-индустрии убрали с американского фестиваля SXSW после жалобы главной актрисы. Об этом сообщает Engadget.
Режиссер картины Майкл Джейкобс (Michael Jacobs) рассказал журналистам, что снял картину в жанре «документальное фентези». В работе под названием GFE (сокращение от girlfriend experience — «женский опыт») он сделал акцент на «демистификации работниц эскорт-услуг». Однако главная актриса фильма Лиара Ру попросила снять картину из-за того, что она не обсуждала с режиссером наличие в фильме эротических сцен.
В интервью Engadget актриса и по совместительству порнорежиссер заявила, что не подписывала с Джейкобсом никакие договоры о выпуске картины: по ее информации, проект находился в подвешенном состоянии. Ру случайно узнала о выходе фильма уже после того, как его показали на фестивале.
«Я чувствую себя крайне оскорбленной, мое доверие к нему полностью иссякло. Он ведет себя так, будто дает голос сотруднику секс-индустрии, но он фактически закрывает мне рот и делает что-то без моего согласия», — заявила актриса.
Джейкобс, в свою очередь, рассказал, что идея полностью обнажиться в одной из сцен принадлежала актрисе. По его словам, девушка сама предложила раздеться в финальной сцене.
В итоге руководство фестиваля приняло решение убрать скандальный фильм из программы.
Джейкобс и Ру начали работать над короткометражным VR-фильмом в 2017 году. По сюжету, сотрудница эскорт-услуг должна была встретиться с клиентом на улице, а затем проследовать с ним в номер отеля.
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