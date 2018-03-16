Фильм о секс-индустрии в виртуальной реальности оскорбил порноактрису

Короткометражный фильм в виртуальной реальности о жизни сотрудниц секс-индустрии убрали с американского фестиваля SXSW после жалобы главной актрисы. Об этом сообщает Engadget.

Режиссер картины Майкл Джейкобс (Michael Jacobs) рассказал журналистам, что снял картину в жанре «документальное фентези». В работе под названием GFE (сокращение от girlfriend experience — «женский опыт») он сделал акцент на «демистификации работниц эскорт-услуг». Однако главная актриса фильма Лиара Ру попросила снять картину из-за того, что она не обсуждала с режиссером наличие в фильме эротических сцен.

В интервью Engadget актриса и по совместительству порнорежиссер заявила, что не подписывала с Джейкобсом никакие договоры о выпуске картины: по ее информации, проект находился в подвешенном состоянии. Ру случайно узнала о выходе фильма уже после того, как его показали на фестивале.

«Я чувствую себя крайне оскорбленной, мое доверие к нему полностью иссякло. Он ведет себя так, будто дает голос сотруднику секс-индустрии, но он фактически закрывает мне рот и делает что-то без моего согласия», — заявила актриса.

Джейкобс, в свою очередь, рассказал, что идея полностью обнажиться в одной из сцен принадлежала актрисе. По его словам, девушка сама предложила раздеться в финальной сцене.

В итоге руководство фестиваля приняло решение убрать скандальный фильм из программы.

Джейкобс и Ру начали работать над короткометражным VR-фильмом в 2017 году. По сюжету, сотрудница эскорт-услуг должна была встретиться с клиентом на улице, а затем проследовать с ним в номер отеля.