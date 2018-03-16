Демиан Бишир сыграет в ремейке «Проклятия»

В англоязычном первоисточнике 2004 года, который в свою очередь является ремейком японского фильма, сыграла Сара Мишель Геллар . Ее героиня переезжает в Токио и попадает в ловушку к злым духам.

Ожидается, что новое «Проклятие» будет еще более мрачным и зловещим, действие развернется в американском пригороде. По словам продюсера Сэма Рами, лента насыщена сверхъестественными явлениями и будет держать в напряжении с первой и до последней минуты.

Николас Песке («Пирсинг») приступит к съемкам фильма ужасов в мае.