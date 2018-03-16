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Демиан Бишир сыграет в ремейке «Проклятия»
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Демиан Бишир сыграет в ремейке «Проклятия» 

Киноафиша 16 марта 2018
Фото: Киноафиша
Демиан Бишир («Омерзительная восьмерка», Чужой: Завет) присоединился к Андреа Райзборо («Смерть Сталина») в перезапуске классического хоррора «Проклятие».
В англоязычном первоисточнике 2004 года, который в свою очередь является ремейком японского фильма, сыграла Сара Мишель Геллар. Ее героиня переезжает в Токио и попадает в ловушку к злым духам.
Ожидается, что новое «Проклятие» будет еще более мрачным и зловещим, действие развернется в американском пригороде. По словам продюсера Сэма Рами, лента насыщена сверхъестественными явлениями и будет держать в напряжении с первой и до последней минуты.
Николас Песке («Пирсинг») приступит к съемкам фильма ужасов в мае.
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