Ещё
Марион Котийяр может сыграть в российском фильме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марион Котийяр может сыграть в российском фильме 

ИД «Собеседник» 16 марта 2018
Фото: Globallookpress
Режиссер картины «Салют-7» Клим Шипенко снимет детективную драму о последних днях жизни Сергея Есенина.
Как передает агентство городских новостей «Москва», новый фильм о знаменитом российском поэте Сергее Есенине выйдет на российские экраны в 2019 году.
Режиссер ленты Клим Шипенко подчеркнул, что история о последних днях жизни поэта и расследовании обстоятельств его смерти будет снята в жанре детективной драмы.
Кроме того, по его словам, роль танцовщицы Айседоры Дункан, которая была возлюбленной Есенина, может исполнить французская актриса Марион Котийяр.
«На главную роль предполагается длительный поиск актеров, пока актер на роль С. Есенина не выбран. Ведутся переговоры с Марион Котийяр на роль А. Дункан»,
— рассказал Клим Шипенко в ходе очной защиты проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства.
ИД «Собеседник»: последние новости
Александра Бортич: На съемках "Я худею" спорили со Шнуровым про рок Майкл Кейн отказался работать с Вуди Алленом из-за обвинений в педофилии На 81-м году жизни скончался российский режиссер Леонид Квинихидзе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц46
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение