Марион Котийяр может сыграть в российском фильме

Как передает агентство городских новостей «Москва», новый фильм о знаменитом российском поэте Сергее Есенине выйдет на российские экраны в 2019 году.

Режиссер ленты Клим Шипенко подчеркнул, что история о последних днях жизни поэта и расследовании обстоятельств его смерти будет снята в жанре детективной драмы.

Кроме того, по его словам, роль танцовщицы Айседоры Дункан, которая была возлюбленной Есенина, может исполнить французская актриса Марион Котийяр.

«На главную роль предполагается длительный поиск актеров, пока актер на роль С. Есенина не выбран. Ведутся переговоры с Марион Котийяр на роль А. Дункан»,

— рассказал Клим Шипенко в ходе очной защиты проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства.