Ещё
Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас начал строить музей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас начал строить музей 

Мир24 16 марта 2018
В Лос-Анджелесе началось строительство Музея нарративного искусства по задумке создателя «Звездных войн» Джорджа Лукаса, сообщает The New York Times.
Концепцию музея, а также место, где он будет находиться, выбирали несколько лет. В итоге было решено открыть музей в Лос-Анджелесе, неподалеку от университета Южной Калифорнии.
Идею кинорежиссера — здание напоминает звездолет из фильмов Лукаса — воплощает в жизнь китайский архитектор Ма Яньсун из MAD Architects.
Фантастические миры
Рейтинг фильмов о супергероях
По прогнозам, на завершение работ потребуется четыре года и 1 млрд долларов. Пресс-секретарь музея Пол Эрнандес подчеркнул, что это частный проект и государство на него средства не тратит.
Создание музея финансирует сам Джордж Лукас. Впрочем, он может себе это позволить: в 2017 году журнал Forbes оценил состояние режиссера в 5,5 млрд долларов, назвав самым богатым среди американских знаменитостей.
Кроме коллекции картин, иллюстраций, предметов со съемок и личного киноархива режиссера в музее также появится парк площадью 4,5 гектара. А на крыше нового здания будет сад и открытые террасы.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Сериал «При загадочных обстоятельствах»: следствие ведут Старый, Сирота и Котик Пять самых ярких киноролей Олега Табакова 10 знаменитых отечественных фильмов 80-х
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц47
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение