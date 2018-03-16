Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас начал строить музей

Концепцию музея, а также место, где он будет находиться, выбирали несколько лет. В итоге было решено открыть музей в Лос-Анджелесе, неподалеку от университета Южной Калифорнии.

Идею кинорежиссера — здание напоминает звездолет из фильмов Лукаса — воплощает в жизнь китайский архитектор Ма Яньсун из MAD Architects.

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По прогнозам, на завершение работ потребуется четыре года и 1 млрд долларов. Пресс-секретарь музея Пол Эрнандес подчеркнул, что это частный проект и государство на него средства не тратит.

Создание музея финансирует сам Джордж Лукас. Впрочем, он может себе это позволить: в 2017 году журнал Forbes оценил состояние режиссера в 5,5 млрд долларов, назвав самым богатым среди американских знаменитостей.

Кроме коллекции картин, иллюстраций, предметов со съемок и личного киноархива режиссера в музее также появится парк площадью 4,5 гектара. А на крыше нового здания будет сад и открытые террасы.

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