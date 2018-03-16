10 фильмов с духом Ирландии

Ирландия — удивительная страна. Красивая, старая, с историей, в которой ирландцы все время держатся за свою культуру и самобытность. А самобытности у них хоть отбавляй. Ирландская культура — это восхитительные танцы, лиричные песни, крутые режиссеры и актеры. Титр сделал для вас подборку фильмов, в которых очень хорошо ощущается дух страны.

Святые из Бундока

Кадр: Indican

Святые из Бундока

Действие этого фильма происходит в Бостоне, а сняли его в США и Канаде. Но это кино про двух ирландцев, которым вздумалось, что они пришли на эту землю с божьей миссией очищения её от зла. И оно чертовски ирландское.

…А в душе я танцую

Кадр: Focus Features

…А в душе я танцую

Фильм основан на рассказе ирландского писателя Кристиана О’Рейли, который работал в дублинском Центре по предоставлению права на самостоятельное проживание людям с ограниченными физическими возможностями. Он про двух парализованных парней и про их характер. В характере ирландцев — сопротивляться судьбе и жить. Во что бы то ни стало.

Бруклин

Кадр: Двадцатый Век Фокс СНГ Бруклин

В номинированной на «Оскар» ленте рассказывается о молодой девушке, которая уехала из Ирландии в Нью-Йорк. Работать и строить новую жизнь. О том, как она скучала по родине, о поездке домой и непростом выборе. Красиво снятая лента красиво показывает Ирландию. Невыносимо хочется срочно собрать чемодан и неспешно проехаться по этой стране.

Однажды в Ирландии

Кадр: Sony Classics

Однажды в Ирландии

Один из самых успешных ирландских фильмов. Черная криминальная трагикомедия. Атмосферно и увлекательно. А главное — с ирландским юмором.

Голод

Кадр: IFC Голод

Дебютный фильм Стива МакКуина затрагивает тему противостояния членов ИРА и британских полицейских. Важнейшую часть истории современной Ирландии. Режиссер взял небольшой эпизод голодовки заключенных в тюрьме и сделал из него эпичную картину. А еще открыл нам Майкла Фассбендера

Ветер, который качает вереск

Кадр: IFC Ветер, который качает вереск

В начале 20-го столетия Ирландия сражалась за свою независимость. Это была священная для страны война. Ирландия победила, но оказалась раздираемой войной гражданской. В ленте, награжденной «Золотой пальмовой ветвью» Канского фестиваля, по разные стороны баррикад оказались два брата. Посмотреть это кино — хороший способ познакомиться с тем периодом в истории страны.

Мальчишник по-ирландски

Кадр: Irish Film Board

Мальчишник по-ирландски

Провести мальчишник можно с шиком: море алкоголя, ночной клуб и стриптизерши. А можно, по ирландской традиции, отправиться в лес. Подальше от цивилизации, экстренных служб и надежды спастись.

Тихий человек

Кадр: Argosy Pictures Corporation

Технически это голиивудский фильм. Но его действие развернется в Ирландии и с привлечением местных актеров. Кино про американского боксера, вернувшегося на родину своих предков, сразу влюбившегося и тернистым путем идущего к свадьбе. И сами ирландцы с удовольствием включают эту «Оскароносную» ленту в списки лучших ирландских фильмов. Это визитная карточка и туристический проспект страны.

Генерал

Кадр: Sony Classics

Генерал

Крутейшим фильмом про дублинского гангстера восхищались и вдохновлялись авторы «Обыкновенного преступника». Но им и близко не удалось приблизиться к источнику своего вдохновения.

Сестры Магдалины

Кадр: Miramax

Сестры Магдалины

Ирландия — католическая страна. Веру принес туда святой Патрик, и то, с каким размахом празднуется его день, говорит о том, с каким уважением к нему относятся. Но строгость католических приютов часто становится притчей во языцех. «Сестры Магдалины» — жуткая история о приютах для молодых девушек. И кажется, что происходящее могло быть только пятьсот лет назад, но нет, действие картины происходит в шестидесятых годах двадцатого века.

И отдельно, вне списка, мы хотели бы показать вам один из лучших в мире фильмов про Ирландию. На самом деле он — рекламный ролик, снятый как кино, по всем законам этого жанра. Но, Господь, как же он крут!

Саундтреком к ролику служит очень-очень старая традиционная ирландская песня «Parting Glass», которую, расставаясь, поют друзья. Расставаясь не только вечером в пабе, но и навсегда. Провожая друга в дальние края или даже после похорон.