Путин посмотрит фильм Кондрашова о себе, «когда будет время»

"Скажем так, материал у него. Как будет время, я думаю, он, конечно, ознакомится (с фильмом) тоже с удовольствием", — сказал Песков.

"Фильм прекрасный. На самом деле, конечно, я рекомендую всем, кто этого хочет, его посмотреть. Дело в том, что вы знаете, что многие на протяжении последних 18 лет задают вопрос «Кто вы, мистер Путин?». Это делают как за границей, так и у нас в стране. И было очень много попыток за последние годы снять кино про Путина, не всем это удавалось, удавалось единицам. Это, наверное, очень серьезный успех тех, кто работал над этим фильмом, их можно поздравить", — добавил Песков.

По его словам, по известным причинам авторы не могли показать фильм в эфире до выборов, поэтому он вышел в интернете. «Что тоже достаточно здорово, потому что охват, насколько мы понимаем, через интернет ничуть не меньше, чем, например, эфирный охват. Это, наверное, тоже отдельный предмет для анализа. Работали почти год авторы, рекомендуем его посмотреть и поздравляем коллектив авторов», — добавил пресс-секретарь.