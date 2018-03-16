Т. Бекмамбетов адаптирует свой новый фильм «Профиль» для российского проката 

Режиссер Тимур Бекмамбетов адаптирует для российских зрителей свой фильм «Профиль», показанный на Берлинском кинофестивале. Об этом режиссер сообщил в ходе очной защиты проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства.
«Мы показали его (фильм «Профиль» — прим. Агентства «Москва») в Берлине, просим Фонд кино поддержать, так как для российского релиза нам придется его переделать. Там 60% действия происходит на экране — печатание текста через мессенджеры. Это новый тип кино», — пояснил Т. Бекмамбетов.
Кинолента рассказывает о том, как террористы запрещенной в РФ организации «Исламское государство» вербуют европейских девушек в интернете. Фильм снят в новом формате screen life, когда все действие происходит на десктопе компьютера. Работа Т. Бекмамбетова получила приз зрительских симпатий за лучший художественный фильм (программа «Панорама») на Берлинском кинофестивале в 2018 г.