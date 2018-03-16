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Т. Бекмамбетов адаптирует свой новый фильм «Профиль» для российского проката
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Т. Бекмамбетов адаптирует свой новый фильм «Профиль» для российского проката 

Агентство «Москва» 16 марта 2018
Режиссер Тимур Бекмамбетов адаптирует для российских зрителей свой фильм «Профиль», показанный на Берлинском кинофестивале. Об этом режиссер сообщил в ходе очной защиты проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства.
«Мы показали его (фильм «Профиль» — прим. Агентства «Москва») в Берлине, просим Фонд кино поддержать, так как для российского релиза нам придется его переделать. Там 60% действия происходит на экране — печатание текста через мессенджеры. Это новый тип кино», — пояснил Т. Бекмамбетов.
Кинолента рассказывает о том, как террористы запрещенной в РФ организации «Исламское государство» вербуют европейских девушек в интернете. Фильм снят в новом формате screen life, когда все действие происходит на десктопе компьютера. Работа Т. Бекмамбетова получила приз зрительских симпатий за лучший художественный фильм (программа «Панорама») на Берлинском кинофестивале в 2018 г.
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