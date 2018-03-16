Ещё
Дэнни Бойл покажет зрителям нового Джеймса Бонда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дэнни Бойл покажет зрителям нового Джеймса Бонда 

Рамблер 23 часа назад
Фото: globallookpress.com
Режиссер подтвердил слухи о том, что именно он снимет 25-й по счету фильм бондианы, сообщает американская версия газеты "Метро".
Создатель лент "На игле" и "Миллионер из трущоб" отметил, что работа над картиной уже началась, а к съемкам он готов приступить в конце этого года.
Сейчас Бойл в соавторстве с Джоном Ходжем ("Пляж", "На игле") работают над сценарием нового фильма о Джеймсе Бонде. Это будет не первой совместной работой Бойла и Ходжа, поэтому можно быть уверенными, что юбилейная часть бондианы обещает быть весьма интересной.
Роль спецагента вновь исполнит Дэниэл Крэйг, уже подтвердивший свое участие в проекте. Премьера фильма назначена на 8 ноября 2019 года.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц47
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение