Дэнни Бойл покажет зрителям нового Джеймса Бонда 

Режиссер подтвердил слухи о том, что именно он снимет 25-й по счету фильм бондианы, сообщает американская версия газеты "Метро".
Создатель лент "На игле" и "Миллионер из трущоб" отметил, что работа над картиной уже началась, а к съемкам он готов приступить в конце этого года.
Сейчас Бойл в соавторстве с Джоном Ходжем ("Пляж", "На игле") работают над сценарием нового фильма о Джеймсе Бонде. Это будет не первой совместной работой Бойла и Ходжа, поэтому можно быть уверенными, что юбилейная часть бондианы обещает быть весьма интересной.
Роль спецагента вновь исполнит Дэниэл Крэйг, уже подтвердивший свое участие в проекте. Премьера фильма назначена на 8 ноября 2019 года.