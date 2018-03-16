Дэнни Бойл покажет зрителям нового Джеймса Бонда

Режиссер подтвердил слухи о том, что именно он снимет 25-й по счету фильм бондианы, сообщает американская версия газеты "Метро".

Создатель лент "На игле" и "Миллионер из трущоб" отметил, что работа над картиной уже началась, а к съемкам он готов приступить в конце этого года.

Сейчас Бойл в соавторстве с Джоном Ходжем ("Пляж", "На игле") работают над сценарием нового фильма о Джеймсе Бонде . Это будет не первой совместной работой Бойла и Ходжа, поэтому можно быть уверенными, что юбилейная часть бондианы обещает быть весьма интересной.