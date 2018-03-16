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Пескову понравился фильм «Путин»
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Пескову понравился фильм «Путин» 

Rambler News Service 16 марта 2018
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков [назвал] (https://lenta.ru/news/2018/03/16/time_kino/) прекрасным документальный фильм Андрея Кандрашова «Путин».
«Фильм прекрасный. Я рекомендую всем, кто этого хочет, его посмотреть. Дело в том, что многие на протяжении последних 18 лет задают вопрос «Кто вы, мистер Путин? Это делают как за границей, так и у нас в стране», — приводит слова Пескова «Лента.ру».
Он отметил, что за последние годы было очень много попыток снять кино про Владимира Путина, однако, по его словам, не всем это удавалось.
«Это (фильм «Путин». — RNS), наверное, очень серьезный успех тех, кто работал над этим фильмом, их можно поздравить», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь добавил, что глава государства может посмотреть документальный фильм о себе.
«Скажем так, материал у него. Как будет время, я думаю, он, конечно, ознакомится [с фильмом] тоже с удовольствием», — сказал Песков.
Фильм «Путин» размещен в соцсетях в двух частях. Президент, в частности, рассказывал о «захвате» самолета перед открытием Олимпиады в Сочи, объяснил причины гибели подводной лодки «Курск» и рассказал о планах России по исследованию космоса.
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