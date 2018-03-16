Сергей Сельянов представил Фонду кино будущую киносказку про Конька-Горбунка 

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Продюсер Сергей Сельянов представил будущий фильм — киносказку про Конька-Горбунка. О своих проектах он рассказал в пятницу во время очной защиты проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от Фонда кино.
По словам продюсера, в фильме будет использована уникальная российская технология, которая также использовалась в картине «Напарник», где один из главных героев — младенец — был полностью сделан с помощью компьютерной графики и обладал мимикой актера Сергея Гармаша.
Сельянов добавил, что в данном случае стоимость визуальных эффектов «гигантская». Предполагается, что актер Павел Деревянко «отдаст» свою мимику Коньку-Горбунку. Также в фильме, как пока планируется, будут сниматься Михаил Ефремов, Паулина Андреева, Иван Цапник и другие. Режиссер пока не называется.
Также Сергей Сельянов представил продолжения анимационных фильмов «Три богатыря и наследница престола», «Конь Юлий и большие скачки», «Урфин Джюс — 2». Он выразил несогласие с идеей, что франшизы после третьей или четвертой части должны финансироваться только на возвратной основе. «Первые мультфильмы не приносили больших доходов, нам приходилось продвигать эту тему», — пояснил он.