Сергей Сельянов представил Фонду кино будущую киносказку про Конька-Горбунка

МОСКВА, 16 марта. / ТАСС /. Продюсер Сергей Сельянов представил будущий фильм — киносказку про Конька-Горбунка. О своих проектах он рассказал в пятницу во время очной защиты проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от Фонда кино.

По словам продюсера, в фильме будет использована уникальная российская технология, которая также использовалась в картине «Напарник», где один из главных героев — младенец — был полностью сделан с помощью компьютерной графики и обладал мимикой актера Сергея Гармаша.

Также Сергей Сельянов представил продолжения анимационных фильмов «Три богатыря и наследница престола», «Конь Юлий и большие скачки», «Урфин Джюс — 2». Он выразил несогласие с идеей, что франшизы после третьей или четвертой части должны финансироваться только на возвратной основе. «Первые мультфильмы не приносили больших доходов, нам приходилось продвигать эту тему», — пояснил он.