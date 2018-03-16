Режиссер Николай Лебедев начнет съемки фильма «Мастер и Маргарита» в апреле 2019 года

МОСКВА, 16 марта. / ТАСС /. Режиссер Николай Лебедев планирует начать съемки фильма «Мастер и Маргарита» с бюджетом в 800 млн рублей в апреле 2019 года. Свой проект он представил во время очной защиты проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от Фонда кино.

Лебедев отметил, что кинематографисты неоднократно пытались экранизировать роман Михаила Булгакова . Он напомнил, что свою картину хотел снять и Элем Климов , однако отказался от этой идеи, поскольку тогда киноиндустрия не была в техническом плане готова к этому. «Сейчас наше кино созрело для такого проекта», — считает режиссер.

Предполагается, что прокат фильма начнется в декабре 2020 года, съемки пройдут с апреля по октябрь 2019 года. Бюджет картины — 800 млн рублей. Артисты пока не называются, в апреле предполагается начало кастинга.