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Режиссер Николай Лебедев начнет съемки фильма «Мастер и Маргарита» в апреле 2019 года
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Режиссер Николай Лебедев начнет съемки фильма «Мастер и Маргарита» в апреле 2019 года 

ТАСС 16 марта 2018
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Режиссер Николай Лебедев планирует начать съемки фильма «Мастер и Маргарита» с бюджетом в 800 млн рублей в апреле 2019 года. Свой проект он представил во время очной защиты проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от Фонда кино.
Лебедев отметил, что кинематографисты неоднократно пытались экранизировать роман Михаила Булгакова. Он напомнил, что свою картину хотел снять и Элем Климов, однако отказался от этой идеи, поскольку тогда киноиндустрия не была в техническом плане готова к этому. «Сейчас наше кино созрело для такого проекта», — считает режиссер.
Предполагается, что прокат фильма начнется в декабре 2020 года, съемки пройдут с апреля по октябрь 2019 года. Бюджет картины — 800 млн рублей. Артисты пока не называются, в апреле предполагается начало кастинга.
"Думаем, что фильм вызовет интерес у самых разных возрастов, там есть и приключения, и любовная линия, и философия", — считает режиссер. Продюсерами картины стали Константин Эрнст (Первый канал), Игорь Толстунов ("Профит"), Леонард Блаватник ("Амедиа Продакшн") и Рубен Дишдишян ("Марс Медиа").
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