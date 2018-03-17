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Бекмамбетов снимет фильм с помощью искусственного интеллекта
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Бекмамбетов снимет фильм с помощью искусственного интеллекта 

BFM.RU 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
Режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять экспериментальный фильм «Потерянный и возвращенный мир» с помощью искусственного интеллекта. Картина расскажет о советском лейтенанте Льве Засецком, который из-за тяжелого ранения заново учился воспринимать окружающий мир, сообщает РИА Новости.
«Это реальная история советского лейтенанта Засецкого, который после тяжелого ранения в голову лишился возможности воспринимать окружающий мир. Мир начал распадаться для него на отдельные части, но благодаря силе воли он смог вернуть себе веру в жизнь», — сказал Бекмамбетов на презентации проектов компаний-лидеров кинопроизводства Фонда кино.
По его словам, в фильме будет предпринята попытка вместе с героем выбраться из кошмара — война разрушила мир не только героя, но и саму реальность.
Лев Засецкий — участник Великой Отечественной войны, автор дневника «Я буду бороться». В 1943 году он был тяжело ранен в голову, в результате чего потерял около четверти мозгового вещества. После выхода из длительной комы, оказалось, что он больше не может понимать логические, причинно-следственные и пространственные связи. Однако Засецкий осознавал произошедшие с ним перемены и начал бороться с ними под наблюдением психолога Александра Лурии.
Засецкий в некоторой степени смог восстановить свои способности. Он также стал героем книги Лурии «Потерянный и возвращенный мир».
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