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В России снимут фильм с актрисой из «Пиратов Карибского моря»
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В России снимут фильм с актрисой из «Пиратов Карибского моря» 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
В России снимут фильм «Девятая», в котором должна сняться актриса Кая Скоделарио из ленты «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Как сообщает «КиноПоиск», об этом стало известно на питчинге компаний-лидеров в Фонде кино.
По словам продюсера Александра Роднянского, в центре сюжета — следователь в исполнении Евгения Цыганова и его напарница-британка, выдающая себя за ясновидящую (Скоделарио). Им предстоит столкнуться с инфернальным злом.
Действие будет разворачиваться в Санкт-Петербурге в конце XIX века.
Съемочная группа во главе с режиссером Николаем Хомерики уже прибыла к месту работы, съемки начнутся через две недели.
Ожидается, что фильм будет готов к концу 2018 года, а в прокат выйдет в начале 2019-го.
Ранее "Газета.Ru" рассказала, какие фильмы представили на питчинге компаний-лидеров в Фонде кино.
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