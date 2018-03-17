В России снимут фильм с актрисой из «Пиратов Карибского моря»

В России снимут фильм «Девятая», в котором должна сняться актриса Кая Скоделарио из ленты «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Как сообщает «КиноПоиск», об этом стало известно на питчинге компаний-лидеров в Фонде кино.

По словам продюсера Александра Роднянского, в центре сюжета — следователь в исполнении Евгения Цыганова и его напарница-британка, выдающая себя за ясновидящую (Скоделарио). Им предстоит столкнуться с инфернальным злом.

Действие будет разворачиваться в Санкт-Петербурге в конце XIX века.

Съемочная группа во главе с режиссером Николаем Хомерики уже прибыла к месту работы, съемки начнутся через две недели.

Ожидается, что фильм будет готов к концу 2018 года, а в прокат выйдет в начале 2019-го.