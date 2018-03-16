Суд отклонил иск вдов знаменитых баскетболистов к создателям фильма «Движение вверх» 

Картина Антона Мегердичева «Движение вверх» стала лидером отечественного проката в новогодние каникулы, а также самым кассовым российским фильмом в истории. Многие зрители остались в восторге от истории про участие сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Тогда советским спортсменам удалось чудом завоевать победу у американцев, забросив решающий мяч на последних секундах матча. Однако вдовы прославленных баскетболистов Александра Овчинникова (Белова) и Евгения Кондрашина были недовольны этой кинолентой. По их словам, в фильме многие факты искажены и преувеличены. В интервью Овчинникова заверила, что про ее муж создатели картины многое выдумали.
Еще в прошлом году женщина подала заявление в суд на создателей «Движения вверх», но проиграла. Не так давно она сообщила, что снова готовится подать еще одну жалобу вместе с Кондрашиной. Однако сегодня стало известно, что вдовы проиграли суд. Вчера их жалоба была отклонена. Мосгорсуд не стал запрещать некоторые сцены в фильме, как этого требовали женщины в своем иске. По мнению суда, фильм является творческим вымыслом, а не документальной биографией спортсменов, поэтому заявительницам было отказано в удовлетворении их требований, передают "РИА Новости".
Напомним, что ранее Марат Башаров, который также участвовал в съемках картины, высказал эту же мысль. Он не согласился с высказываниями жен спортсменов и пояснил, что они снимали художественный фильм. Также актер добавил, что кинолента имеет большой успех, а недовольные люди всегда будут и должны быть.