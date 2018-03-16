15 марта состоялась торжественная церемония вручения VI Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.
Пять наград досталось НТВ, принявшим участие в создании флагманских проектов канала удалось завоевать 5 наград.
«Лучшим телевизионным фильмом» названа остросюжетная драма «Беглец». История о том, как привыкший плыть по течению человек становится героем, вызвала интерес широкой аудитории и привела картину к победе в одной из самых престижных номинаций премии. Профессиональный приз за «Лучшую сценарную работу» получил Алексей Слаповский, представивший зрителям психологический детектив «Консультант». Проект стал одним из самых популярных среди сериалов завершившегося эфирного года.
По решению экспертов звание «Лучшей работы художника по костюмам» заслужили восхитительные образы героев экранизации бессмертного романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». В октябре прошлого года костюмы, созданные Ириной Ивановой, стали экспонатами выставки Государственного исторического музея, приуроченной к 100-летию Великой Октябрьской революции.
— Создание телевизионного проекта — это работа огромной команды, где важна роль каждого человека. Мы рады, что профессиональные победы, которые произошли во время создания наших сериалов, получили высокую оценку жюри АПКиТ. Вручение любой престижной премии способствует развитию индустрии, но оценка профессионалов — самая ценная!, — сказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
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