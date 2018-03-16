Крыжовников снимет «Приключения Электроника» 18+

Режиссер Жора Крыжовников , известный по дилогии «Горько», планирует снять фильм для взрослых про робота. Об этом он заявил экспертам Фонда кино во время питчинга, его слова передает ТАСС

«Главный действующий герой фильма — робот, время — буквально завтра. Робот настраивается на желания хозяйки, он идеальный мужчинка, я бы даже фильм так назвал. Он понимает героиню лучше, чем она сама себя», — объяснил свою идею кинематографист.

Картина получит название «Ошибка 102».

«По сути это будут "Приключения Электроника" 18+. Такой будет подросший Электроник, который заменяет Сыроежкина и в постели», — добавил Крыжовников.

Режиссер заверил, что у ленты будет неожиданный финал.