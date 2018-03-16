До дрожи: 5 фильмов о трагедии 9/11

К выходу на ivi драмы «9/11» мы собрали 5 самых цепляющих фильмов об ужасающей трагедии 11 сентября 2001 года.

Жутко громко и запредельно близко

Extremely Loud & Incredibly Close, 2011

Paramount Pictures

Жутко громко и запредельно близко

До своей гибели Томас часто придумывал для своего сына Оскара квесты. Они вместе изучали карту города, изучали подсказки и радовались завершению очередного маленького приключения. После смерти Томаса в теракте 11 сентября Оскар случайно нашел загадочные ключ и записку. И мальчик решает, что это последний квест отца и отправляется на поиски замка.

Опустевший город

Reign Over Me, 2007

GH Three

Опустевший город

У Алана прекрасная семья, любимая работа и красивый дом. Однако он чувствует себя ущемлённым. Ему некому поведать о своих проблемах, пока однажды он не встречает своего старого соседа по общежитию Чарли, который во время теракта 11 сентября потерял всех своих близких. Они оба ищут понимания, и именно их дружба оказывается лучшим лекарством от душевных переживаний.

Потерянный рейс

United 93, 2006

Universal Pictures

Потерянный рейс

Провокационная драма, рассказывающая о событиях, разворачивавшихся в самолете 93-го рейса United Airlines, который был захвачен террористами и направлен 11 сентября 2001 года на Белый дом. Помни меня

Remember Me, 2010

Summit Entertainment

Помни меня

Тайлер никак не может смириться с гибелью старшего брата. Юноша упивается депрессией и самобичеванием, ненароком портит отношения с родителями и любимой деушкой. С течением времени Тайлер понимает, что был неправ, и едет помириться с отцом в его офис в одну из башен-близнецов.

Фаренгейт 9/11 Fahrenheit 9/11, 2004

Dog Eat Dog Films