До дрожи: 5 фильмов о трагедии 9/11 

К выходу на ivi драмы «9/11» мы собрали 5 самых цепляющих фильмов об ужасающей трагедии 11 сентября 2001 года.
Жутко громко и запредельно близко
Extremely Loud & Incredibly Close, 2011
Paramount Pictures
Жутко громко и запредельно близко
До своей гибели Томас часто придумывал для своего сына Оскара квесты. Они вместе изучали карту города, изучали подсказки и радовались завершению очередного маленького приключения. После смерти Томаса в теракте 11 сентября Оскар случайно нашел загадочные ключ и записку. И мальчик решает, что это последний квест отца и отправляется на поиски замка.
Опустевший город
Reign Over Me, 2007
GH Three
Опустевший город
У Алана прекрасная семья, любимая работа и красивый дом. Однако он чувствует себя ущемлённым. Ему некому поведать о своих проблемах, пока однажды он не встречает своего старого соседа по общежитию Чарли, который во время теракта 11 сентября потерял всех своих близких. Они оба ищут понимания, и именно их дружба оказывается лучшим лекарством от душевных переживаний.
Потерянный рейс
United 93, 2006
Universal Pictures
Потерянный рейс
Провокационная драма, рассказывающая о событиях, разворачивавшихся в самолете 93-го рейса United Airlines, который был захвачен террористами и направлен 11 сентября 2001 года на Белый дом. Помни меня
Remember Me, 2010
Summit Entertainment
Помни меня
Тайлер никак не может смириться с гибелью старшего брата. Юноша упивается депрессией и самобичеванием, ненароком портит отношения с родителями и любимой деушкой. С течением времени Тайлер понимает, что был неправ, и едет помириться с отцом в его офис в одну из башен-близнецов.
Фаренгейт 9/11 Fahrenheit 9/11, 2004
Dog Eat Dog Films
Фаренгейт 9/11 Самый скандальный фильм о теракте 11 сентября, получивший «Пальмовую ветвь» Каннского фестиваля 2004 года. В ленте режиссер Майкл Мур фактически прямым текстом обвиняет в причастии к террористическому акту правительство США и в частности Джорджа Буша.