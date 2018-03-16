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Завтра в библиотеке №193 покажут фильм «Дворянское гнездо»
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Завтра в библиотеке №193 покажут фильм «Дворянское гнездо» 

Вестник Бутова 16 марта 2018
Фото: Вестник Бутова
Субботний показ фильма станет частью проекта «Киноклуб большой Москвы». Также этот показ будет приурочен к 80-летию режиссёра картины — Андрея Кончаловского.
Инициатором проекта «Киноклуб большой Москвы» является столичный Департамент культуры, а партнёром показа — всем известный «Мосфильм».
Напомним: экранизация «Дворянского гнезда» была предпринята Андреем Кончаловским в далёком 1969 году. В фильме снялись Ирина Купченко и Леонид Кулагин, а также известная польская актриса Беата Тышкевич. По мнению знатоков кино, эта экранизация классики вышла необычайно красивой.
После киносеанса состоится обсуждение фильма.
Начало сеанса — в 16.00.
Вход — свободный.
Для тех, кто редко бывает в библиотеке №193, напомним её адрес: улица Грина, дом 11.
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