Трудности выбора: режиссер первой «Лары Крофт» рассказал о работе с Джоли 

Режиссер первой «Лары Крофт» Саймон Уэст рассказал, как трудно было утвердить Анджелину Джоли на главную роль в своем фильме.
Продюсеры проекта категорически отказывались от актрисы, на которую пал выбор режиссера. В то время имя Джоли было непрерывно связано со всевозможными скандалами в Голливуде: «Они считали ее чуть ли не сумасшедшей», — признается Уэст. В качестве главных претенденток на роль рассматривались актрисы: Кэтрин Зета-Джонс, Эшли Джадд и Дженнифер Лопес. Анджелину так же не воспринимали и поклонники серии компьютерных игр.
Но мы-то знаем, чем все это закончилось — слава Джоли поднялась до невообразимых высот, и теперь никто не хочет воспринимать в роли Крофт другую актрису. В новом фильме ее играет шведская актриса Алисия Викандер.