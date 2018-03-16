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«Огни большого города»
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«Огни большого города» 

Teleprogramma.pro 16 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма, мелодрама, комедия
Год: 1931
Страна: США  Режиссер: Чарльз Чаплин
Сценарий: Чарльз Чаплин, Гарри Карр, Гарри Крокер
Оператор: Гордон Поллок, Роланд Тотеро
Кто снимался в фильме «Огни большого города»: Вирджиния Черрилл, Гарри Майерс, Аль Эрнест Гарсиа, Хэнк Манн, Чарльз Чаплин, Джек Александр, Т. С. Александр, Виктор Александр, Альберт Остин, Гарри Айерс Сюжет фильма «Огни большого города» Маленький Бродяга встречает красивую девушку, торгующую на улице цветами. Бедняжка слепа. Она принимает оборванца за знатного принца с широкой душой. Когда же наш герой узнает, что есть шанс подарить красавице весь мир, вернув ей зрение, он тотчас же бросается на поиски денег для столь необходимой операции… Интересные факты о фильме «Огни большого города»:
Фильм снимался почти три года. Виной тому была Великая депрессия, а также желание Чаплина максимально проявить себя. В конце 1920-х годов уже существовало звуковое кино, и у Чаплина появилась возможность самому сочинять музыку для собственных фильмов. Он столкнулся с небывалым давлением продюсеров, которые требовали от режиссера идти в ногу со временем и сделать разговорный фильм в наступившую эпоху звукового кино. Но влияние актера и режиссера в Голливуде было настолько большим, что ему удалось отстоять идею выпуска немого фильма в сопровождении музыки. В 1991 году лента была включена в Национальный реестр фильмов США. Чарли Чаплин 342 раза переснимал сцену, в которой Маленький бродяга покупает цветок у слепой девушки. Он никак не мог найти идеальный способ показать, что цветочница подумала, что он богат. Это любимый фильм Чарли Чаплина среди своих работ. У Чаплина сложились напряженные отношения с исполнительницей главной роли Вирджинией Черрилл. После того, как актриса позволила себе опоздать на съемку, он ее с легким сердцем уволил. Он хотел переснять все сцены с Джорджией Хейл, но к тому моменту он уже и так слишком долго снимал фильм, да и за рамки бюджета уже вышел, поэтому ему пришлось принять предложение Вирджинии Черрилл взять ее обратно на роль, но за удвоенный гонорар.
Трейлер фильма «Огни большого города»: https://www.youtube.com/watch?v=UEcbezz-Mb0
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