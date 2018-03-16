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Стройные как тростинки Мария Кожевникова и Наталья Бардо на премии АПКиТ
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Стройные как тростинки Мария Кожевникова и Наталья Бардо на премии АПКиТ 

Passion.ru 16 марта 2018
Фото: Passion.ru
Мария Кожевникова Наталья Бардо В московском банкетном зале «Мир» прошла церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), на которой знаменитости подвели итоги 2017 года. Награды в разных номинациях получили создатели телефильмов, вышедших в эфир на федеральных каналах. Звездные гости, среди которых были Мария Кожевникова, Анна Снаткина, Ингеборга Дапкунайте (впервые вышедшая в свет после новости о разводе), Наталья Бардо и многие другие, с удовольствием позировали фотографам и сменяли друг друга на сцене. В номинации «Лучший актер в телевизионном фильме/сериале» победу завоевал Константин Хабенский за главную роль в сериале «Троцкий». Лучшей актрисой телевизионного фильма была признана Ольга Сутулова, сыгравшая Наталью Седову в том же проекте. Фото: Starface
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