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Документальные фильмы о Тухачевском, Дзержинском и Мейерхольде покажут в Московском еврейском общинном центре
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Документальные фильмы о Тухачевском, Дзержинском и Мейерхольде покажут в Московском еврейском общинном центре 

Управа района Марьина роща 16 марта 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Три документальных фильма из цикла передач «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» покажут в Московском еврейском общинном центре. Всех желающих ждут 19 марта.
— Зрители увидят картины о маршале Тухачевском, Феликсе Дзержинском и Всеволоде Мейерхольде. Участники встречи познакомятся с биографиями и наиболее яркими эпизодами деятельности главных героев фильмов, — сообщили в центре.
Начало в 19.00. Напомним, Московский еврейский общинный центр находится по адресу: 2-й Вышеславцев переулок, 5. Справки по телефону 8 (495) 645-50-00. (ак)
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