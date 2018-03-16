Документальные фильмы о Тухачевском, Дзержинском и Мейерхольде покажут в Московском еврейском общинном центре 

Три документальных фильма из цикла передач «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» покажут в Московском еврейском общинном центре. Всех желающих ждут 19 марта.
— Зрители увидят картины о маршале Тухачевском, Феликсе Дзержинском и Всеволоде Мейерхольде. Участники встречи познакомятся с биографиями и наиболее яркими эпизодами деятельности главных героев фильмов, — сообщили в центре.
Начало в 19.00. Напомним, Московский еврейский общинный центр находится по адресу: 2-й Вышеславцев переулок, 5. Справки по телефону 8 (495) 645-50-00. (ак)