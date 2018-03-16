Пять отечественных фильмов вошли в десятку самых кассовых лент февраля в кинотеатрах СНГ 

Первое место в прокате заняла картина «Лед» Олега Трофима, собравшая более 1,14 млрд рублей.
Трейлер фильма «Лед»
Вторую и третью позицию рейтинга заняли «Пятьдесят оттенков свободы» Джеймса Фоули (более 765 млн рублей) и «Черная Пантера» Райана Куглера (более 411 млн рублей). На четвертом месте оказалась драма Антона Мегердичева «Движение вверх» с показателем более 271 млн рублей. Замкнула пятерку комедия Флюзы Фархшатовой «О чем говорят мужчины. Продолжение», сборы которой составили 234 млн рублей.
На шестом месте рейтинга оказалась картина «Селфи» Николая Хомерики, собравшая более 233 млн рублей. «Бегущий в Лабиринте: Лекарство от смерти» Уэса Болла занял седьмую строчку (более 207 млн). Драма «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина МакДона попала на восьмую позицию с показателем более 175 млн рублей. На девятом месте комедия «Короче» Александра Пэйна (более 130 млн рублей). Замкнула десятку комедия Леонида Марголина «Женщины против мужчин: крымские каникулы» (более 123 млн рублей).
Самой кассовой лентой ограниченного проката в феврале стал перевыпущенный фильм Джеймса Кэмерона «Титаник»: за четыре дня проката картина собрала более 1,6 млн рублей.