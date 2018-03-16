10 знаменитых отечественных фильмов 80-х

Восьмидесятые годы… Время больших надежд и больших открытий. Музыка диско из открытых окон, подростки в джинсах-варенках, гуляющие по улицам с увесистыми транзисторами и первыми кассетными магнитофонами. Девушки со стрижками «каскад» и «аврора» в брюках-бананах. А еще — впервые прорвавшиеся в СССР запрещенные западные фильмы. Не те, респектабельные, что показывали зрителям на экранах кинотеатров, а подпольные, из видеосалонов!

Одна кассета — месячная зарплата инженера. Один магнитофон — годовой заработок учителя. Зато в награду –захватывающие боевики, пикантная эротика, концерты западных звезд. Западное видео потрясло советских граждан! Это было настоящее окно в мир по ту сторону железного занавеса, где показали модный танец брейк, приемы каратэ и стиль мировых подиумов.

Москва слезам не верит (1980 год)

Строго говоря, премьера этого фильма состоялась в самом конце 1979 года, но широкая публика увидела его на телеэкране только в феврале 1980. Фильм этот сразу получил всенародную любовь. В 1980 году он стал лидером советского проката, хотя у него были такие сильные конкуренты, как первый отечественный фильм-катастрофа «Экипаж» и приключенческий боевик «Пираты XX века». Некоторые откровенные — по меркам того времени, конечно! — сцены хотели вырезать, но фильм на закрытом показе горячо одобрил сам Леонид Брежнев , так что киноленту оставили в покое.

За рубежом фильм также получил признание и даже высшую кинематографическую награду — «Оскар», хотя режиссера Владимира Меньшова так и не выпустили на церемонию вручения в США. Говорят, что фильм даже способствовал налаживанию отношений между СССР и США: в 1985 году, перед своей первой встречей с Михаилом Горбачевым в Женеве, американский президент Рональд Рейган посмотрел этот культовый фильм восемь раз, чтобы лучше понимать нашу страну. После этого он якобы даже отказался от использования своей пропагандистской фразы «СССР — империя зла».

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей (1981 год)

Режиссёр: Игорь Масленников

Невероятно, но факт

Кем стали юные актеры

«Если жизнь и рассудок дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот» — эта фраза стала крылатой сразу после выхода фильма на телеэкраны. Картина стала третьей частью «Приключений…» и, пожалуй, самой яркой из них. Экранизация знаменитой повести сэра Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей» окончательно закрепила в сознании советского телезрителя и читателя образы знаменитого сыщика и его спутника именно в исполнении Василия Ливанова и Юрия Соломина . Да и не только отечественного: советские актеры были признаны за рубежом лучшими иностранными исполнителями ролей знаменитых лондонцев с Бейкер-стрит.

Среди других крылатых фраз, пошедших в широкое употребление после выхода фильма на экран — знаменитая «Овсянка, сэр!». Примечательно, что в оригинальной повести ничего подобного нет: Игорь Масленников сумел сделать невероятное, соединив в одном фильме трагедию, детектив и комедию. Комедийный план фильма, как вспоминали участники съемок, во многом опирался на неуемный характер Никиты Михалкова, сыгравшего совсем другого сэра Генри, чем предусматривался сценарием.

Покровские ворота (1982 год)

Еще один фильм, буквально раздерганный советскими зрителями на цитаты — что всегда было прямым доказательством популярности той или иной киноленты (другим свидетельством было превращение киногероев в героев анекдотов, как произошло с персонажами предыдущей картины). «Искусство в большом долгу», «Резать к чертовой матери, не дожидаясь пеританита!», «Это мой крест! И нести его мне!», «Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся» — этими крылатыми фразами из «Покровских ворот» список-цитатник картины далеко не исчерпывается. А ведь фильма могло вообще не быть! Перед Михаилом Казаковым руководство Госкино поставило жесткое условие: «добро» на съемки он получил только после того, как согласился сыграть роль Феликса Дзержинского в киноэпопее «Государственная граница». Примечательно, что обе ленты принесли актеру и режиссеру успех: «Покровские ворота» — народную любовь и популярность, а картина о становлении советской погранслужбы — три премии, в том числе две от руководства КГБ СССР

Вокзал для двоих (1983 год)

Режиссёр: Эльдар Рязанов

Этот фильм в год своего выхода на экраны стал участником официальной программы Каннского кинофестиваля, а на следующий год получил Государственную премию СССР. И не за конъюнктурные достижения, а за действительно великолепную работу всей съемочной группы, но прежде всего — талантливейших актеров Гурченко и Басилашвили. Которые ради того, чтобы экранная жизнь была как можно больше похожа на настоящую, шли на настоящие подвиги. Скажем, финальная сцена фильма снималась одной из первых, и происходило это при температуре минус 28 градусов! Кстати, исправительная колония , в которой отбывает срок за чужое преступление герой Олега Басилашвили и куда он так торопится вместе со своей возлюбленной, была не взрослой, а подростковой. Видимо, руководство съемочной группы решило до настоящего риска дело все-таки не доводить…

Формула любви (1984 год)

Режиссёр: Марк Захаров

В нашем рейтинге это — одна из двух картин, которые стали особенно знамениты и популярны благодаря своей музыкальной составляющей (вторая — киносериал «Гардемарины, вперед!»). Легендарное «Уно-уно-уно-ун моменто!..» под гитару и мандолину после выхода картины на экраны прописалось, как тогда говорили, во всех радиоприемниках страны. Эту мелодию перепевали и переделывали во множестве юмористических передач, ее пели самодеятельные артисты на школьных утренниках и советских корпоративах… Между тем, «Формула любви» — прекрасный фильм не только благодаря успешному саундтреку, как сказали бы сейчас. Это еще и великолепный актерский ансамбль, и как всегда искрометный текст сценариста Григория Горина, тоже разошедшийся на цитаты. Любопытно, что цитаты эти далеко не всегда принадлежат главным героям — взять того же кузнеца с его знаменитым «Здесь все от мене зависит!..» или паническое «Еду-у-ут!» дворовой девушки Фимки. Но нельзя не признать: дуэт Абдулова и Фарады — это все-таки первое, что вспоминается в связи с этим фильмом.

Иди и смотри (1985 год)

Режиссёр: Элем Климов

Авторы сценария: Алесь Адамович, Элем Климов

Успех за океаном:

Советские актеры, которые пытались покорить Америку

Картина эта, невероятно тяжелая эмоционально и глубоко философская по сути, резко контрастировала с большинством проходных лент, массово снимавшихся в СССР к 40-летию Победы. И даже на фоне таких несомненных удач, как «Батальоны просят огня» или «Матч состоится в любую погоду», лента Элема Климова смотрелась как бриллиант в окружении топазов. В полной мере это отметили и профессиональные кинокритики, присудившие картине «Золотой приз» и приз ФИПРЕССИ на XIV Московском международном кинофестивале, и главный приз XIX Всесоюзного кинофестиваля в Алма-Ате. А в 1986-м году «Иди и смотри», согласно опросам журнала «Советский экран», был признан зрителями лучшим фильмом года.

Но самым, пожалуй, откровенным признанием заслуг режиссера, снявшего кинодраму, которая, как говорили кинокритики, на 15 лет закрыла тему войны в отечественном кино, стали слова одного пожилого немца после показа фильма за границей. Он признался: «Я солдат вермахта, больше того — офицер вермахта. Я прошел всю Польшу, Белоруссию, дошел до Украины. Я свидетельствую: все рассказанное в этом фильме — правда. И самое страшное и стыдное для меня, что этот фильм увидят мои дети и внуки».

Кин-дза-дза (1986)

Режиссёр: Георгий Данелия

Трагикомедия, антиутопия, философская притча, скрытая пародия на советский строй, выверт измененного сознания — все это говорили об одном и том же фильме: «Кин-дза-дза». Но как это обычно бывало с картинами Георгия Данелии, истина осталась где-то между этими определениями, вернее, над ними. Одно время в среде советских кинематографистов даже появился термин «стилистика кин-дза-дза», обозначавший то, что никак не получалось описать всеми ранее известными жанровыми и типовыми определениями. Невозможный мир, который существует бок о бок с привычной позднесоветской действительностью, состоящий из множества проникающих друг в друга вселенных, одна из которых — наша, создавали вместе режиссер Данелия и его актеры, каждый из которых добавил фильму своей сумасшедшинки. Чего стоит одна только «кофта с тысячью дырочек» Евгения Леонова или «Мама, мама, что я буду делать!..» Левана Габриадзе! И, конечно, как всякий хороший советский фильм, «Кин-дза-дза» быстро разошелся на цитаты: «Желтые штаны! Два раза ку! — Ку-ку!» и так далее.

Человек с бульвара Капуцинов (1987 год)

Вестерн в стилистике пародийного «Лимонадного Джо», и в то же время — философская притча о том, какой свет несут первопроходцы в искусстве и как способны зачернить его их последователи. Не случайно герои Миронова и Филозова носят такие говорящие фамилии — Фёст и Сэконд, Первый и Второй. Комедийный пласт картины считывался всеми зрителями, а вот подтекст, на который намекали фамилии персонажей и многие их поступки, понимал уже далеко не каждый. Хотя сегодня этот изощренный прием и смотрится немного старомодно, как черно-белое немое кино на простыне в салуне Гарри, многие тезисы справедливы по-прежнему: «Горькая истина, мистер Фёст, заключается в том, что в нашей стране только деньги могут сделать джентльмена человеком, а фильмы мистера Сэконда приносят мне деньги».

Гардемарины, вперед! (1988 год)

Как гласит легенда, этот фильм появился на свет как попытка повторить оглушительный успех телесериала «Д’Артаньян и три мушкетера», но на отечественном материале — снять, так сказать, картину про русских мушкетеров. Повторить не удалось — удалось сделать нечто совершенно иное. Хотя жанр, можно считать, один и тот же — музыкальный телефильм, да и интрига очень схожа, и сюжет изобилует пересечениями. Однако гардемарины оказались более лиричными героями и менее лихими рубаками, чем мушкетеры. Что обеспечило фильму куда больший успех у женской аудитории, чем получили «Д’Артаньян и три мушкетера». Примечательно, что даже герой Михаила Боярского, в котором поначалу хочется видеть повзрослевшего Д’Артаньяна, тоже оказывается иным, подчеркивая разницу двух фильмов — к пользе обоих, надо признать.

Интердевочка (1989 год)

Картина о трудовых буднях ленинградских «ночных бабочек» валютного сектора стала лидером советского кинопроката 1989 года — и закономерно. Во-первых, тематика: до тех пор никто ничего подобного не снимал, а если и снимал, то на широкий экран это не попадало. Во-вторых, сказалась великолепная работа режиссера и актерского состава, точнее, актрисского: женские роли в фильме очевидно сильнее мужских. В-третьих, это был один из первых советских фильмов, на примере которого отечественная киноиндустрия воочию убедилась в действенности методики «отрицательного продвижения»: чем больше ленту осуждали на собраниях и в прессе, тем выше поднимался градус зрительского интереса. Ну, и наконец, хотя по-настоящему постельных сцен в фильме не было, но даже ненадолго появляющаяся в кадре обнаженная грудь актрисы Ирины Розановой вызывала ощущение, что никогда прежде ничего подобного на экране не видывали. Сегодня картина выглядит почти целомудренной, а проблематика, которую она затрагивает, уже неактуальна — но ее название прочно вошло в русский язык, став синонимом слова «проститутка»: таким, собственно, и было авторское название повести, ставшей основой для сценария.

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