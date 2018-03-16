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Скончался режиссер «Треста, который лопнул» Александр Павловский
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Скончался режиссер «Треста, который лопнул» Александр Павловский 

Мир24 16 марта 2018
Для родных и близких артиста его кончина стала внезапной вестью.
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По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. До этого ничто не предвещало беды: режиссер не страдал от каких-либо серьезных недугов.
Павловский был наиболее известен по картинам «Зеленый фургон», «Трест, который лопнул», «И чёрт с нами» и «Светлая личность». Он также был знаменит как автор многих выпусков журнала «Ералаш».
«16 марта 2018 года на 71-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России режиссера игрового кино Павловского Александра Ильича», — сообщается на сайте организации.
Напомним, ранее в марте скончались еще два знаменитых российских режиссера — легендарный худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков и режиссер музыкального фильма «Мэрри Поппинс, до свидания» Леонид Квинихидзе.
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