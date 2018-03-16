Для декораций купили три тысячи кубометров леса. Продюсер «Сердце Пармы» — о будущих съемках в Губахе

Съемки фильма по роману Алексея Иванова «Сердце Пармы» начнутся зимой 2019 года. Генпродюсер компании «Профит» Игорь Толстунов («Метро», «Ледокол»), которая организует съемки картины, обещает масштабную экранизацию с декорациями в натуральную величину и еще дополнительно сериал. Игорь Толстунов рассказал 59.ru о подготовке к съемкам фильма.

Режиссером фильма «Сердце Пармы», который снимут по одноименной книге Алексея Иванова, стал Антон Мегердичев , который работал над созданием картины «Движение вверх» (более трех миллиардов собрано в прокате, — прим. автора).

Роман «Сердце Пармы» издали в 2003 году. В книге повествуется о Руси 15 века и о событиях, связанных с присоединением к Московскому государству княжества Пермь Великая. Книга повествует о столкновении христианства с языческой культурой уральских княжеств. Место действия — пермские леса (парма). Главная идея книги — образование многонационального русского княжества, когда одна культура поглощает другую. Один из главных героев романа — Чердынский князь Михаил, который был христианином, женатым на язычнице.

Книгу уже хотели экранизировать в 2008 году — фильмом занималась компания «Централ Партнершип», а режиссером значился Алексей Сидоров . В 2014 года права на экранизацию ушли в руки компании Star Media. Сейчас она занимается этим проектом с компанией «Профит». Новые технологии позволят воплотить на экране то, что нельзя было сделать 10 лет назад, говорит Игорь Толстунов.

— Чтобы отобразить тот мир, который придумал Алексей Иванов, потребуется очень серьезная работа специалистов по компьютерной графике. Мы рассчитываем на мощную историю, которую хотим представить зрителям, — говорит Игорь Толстунов. — Конечно, нельзя экранизировать весь роман дословно — фильм идет два часа, а роман — большой, объемный.

Бюджет картины составит порядка 500 миллионов рублей. Точную сумму пока не называют, так как не закончен подготовительный период.

Параллельно со съемками картины будет создаваться восьмисерийный телевизионный вариант истории.

— В современном российском кино обычно сериалы создаются уже из готовых фильмов, но мы пойдем другим путем. Для телевизионного проекта мы напишем отдельный сценарий, это будет самостоятельная история с новыми драматургическими линиями и персонажами, которых в кино не будет, — рассказывает продюсер.

Сейчас проводится кастинг, артисты на главные роли пока не найдены, но, по словам продюсера, ищут молодых актеров.

Снимать будет режиссер фильмов «Движение вверх», «Метро» и «Елки 3» Антон Мегердичев.

— Антона (Мегердичева, — прим. автора) мы пригласили для усиления нашей команды. Сегодня он один из самых успешных кинорежиссеров, — комментирует продюсер картины.

Продюсер автора романа «Сердце Пармы» Юлия Зайцева рассказала 59.ru о сотрудничестве с создателями фильма.

— Ранее Алексею Иванонову уже присылали сценарий и отправляли художественные концепты фильма: как должны выглядеть русские крепости, вогульские селения и святилища, и он дал несколько советов, — рассказала пресс-атташе писателя Юлия Зайцева. — Сейчас писатель находится в постоянном контакте с продюсерами. У нас сложились хорошие творческие отношения.

Съемки пройдут в Губахе. Для картины уже закупили более трех тысяч кубометров леса для декораций. Крепости и селения постоят на Верхней Губахе, Крестовой горе и в поселке Усьва.

— Это кино должно получиться сложным, глубоким и, в то же время, современным. При этом градус жесткости не будет высоким. Смаковать кровь и насилие мы не будем, но без них не обойтись — в фильме будет несколько битв, — говорит Игорь Толстунов.

По словам Игоря Толстунова, сами съемки продлятся семь месяцев, и больше года займет процесс пост-продакшена (период обработки видеоматериала после съёмок эпизодов фильма, подготовка и изготовление компьютерных объектов, редакция, монтаж, озвучивание и обработка материала фильма, — прим. автора).

— Помимо обаяния самого языка, в романе присутствует очень важная мысль, которая сегодня актуальна: всегда нужно стараться находить язык с людьми иной веры, иных нравственных координат. Развалить наше хрупкое сосуществование очень легко, что мы в романе и наблюдаем, — говорит Игорь Толстунов.

Ранее в администрации Губахи сообщили, что установка декораций для фильма начнется весной 2018 года.