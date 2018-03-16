«Всё о Еве»

Жанр: драма

Год: 1950

Сценарий: Джозеф Лео Манкевич, Мэри Орр Оператор: Милтон Р. Крэснер

Сюжет фильма «Всё о Еве»

Стареющая звезда Бродвея Марго Ченнинг делает вид, что устала от славы и поклонников, однако, на самом, как и многие знаменитые люди, конечно, лукавит — отказаться от успеха она не в силах. Марго берет на работу в качестве личной помощницы исполнительную Еву. Однако Марго даже не догадывается о настоящей цели амбициозной девушки. Ева хочет — ни много, ни мало — стать новой звездой и сбросить Ченнинг с пьедестала. На пути к этому она готова поступиться моральными принципами и не гнушается ничем, а поддерживает ее в этом циничный театральный критик Аддисон Де Витт.

Интересные факты о фильме «Всё о Еве»:

Сценарий основан на рассказе Мэри Орр «Мудрость Евы», опубликованный в журнале «Cosmopolitan» в 1946 году. Автор продала права на экранизацию своего произведения за 3,5 тыс. долларов.

В свою очередь, рассказ Мэри Орр был основан на реальных событиях и описывал ситуацию, в которую попала актриса Элизабет Бергнер

На роль стареющей звезды рассматривались Марлен Дитрих и Клодетт Кольбер, но досталась она Бетт Дэвис.

Бетт Дэвис отснялась в сценах со своим участием всего за 16 дней.

На съемках актеры Бетт Дэвис и Гэри Меррил влюбились друг в друга, а через несколько недель после окончания съемок поженились. Мэррил удочерил дочь Дэвис Барбару, а также в этом браке актеры усыновили мальчика Майкла и девочку Марго, названную по имени героини Дэвис в фильме «Все о Еве». Брак Меррилла и Дэйвис продлился десять лет, в 1960 году они развелись.

Фильм получил 14 номинаций на премию Оскар. Много лет спустя этот рекорд повторили «Титаник» (1997) и «Ла-Ла Ленд» (2016).

Трейлер фильма «Всё о Еве»:

https://www.youtube.com/watch?v=SDWbUaYZ0gQ