Раскрыты карьерные планы и зарплата Кита Харингтона

Кит Харингтон ничего не знает о том, будет ли продолжение «Игры Престолов» в виде отдельного фильма или сериала, но уже заявил об отказе сниматься в подобном проекте.

В июне прошлого года компания HBO объявила о запуске нового формата данной истории, но еще не определилась с одним из 5 возможных направлений. Харингтон, воплотивший на экране образ Джона Сноу , поделился в интервью информацией о планировании проектов. Вероятно, продюсеры не оставят место для его персонажа в новых сериалах.

Хорошим решением, по мнению актера, станут съемки предыстории «за 300 лет до этого». В таком случае компания здорово сэкономит на актерском составе, который стал обходиться очень дорого в последнее время.