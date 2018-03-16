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Раскрыты карьерные планы и зарплата Кита Харингтона
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Раскрыты карьерные планы и зарплата Кита Харингтона 

Russianshowbiz.info 16 марта 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Кит Харингтон ничего не знает о том, будет ли продолжение «Игры Престолов» в виде отдельного фильма или сериала, но уже заявил об отказе сниматься в подобном проекте.
В июне прошлого года компания HBO объявила о запуске нового формата данной истории, но еще не определилась с одним из 5 возможных направлений. Харингтон, воплотивший на экране образ Джона Сноу, поделился в интервью информацией о планировании проектов. Вероятно, продюсеры не оставят место для его персонажа в новых сериалах.
Хорошим решением, по мнению актера, станут съемки предыстории «за 300 лет до этого». В таком случае компания здорово сэкономит на актерском составе, который стал обходиться очень дорого в последнее время.
Официально компания HBO не оглашала гонорары основного состава, включающего Кита и его коллег — Питера Динклэйджа, Лены Хиди, Эмилии Кларк, Николая Костер-Валдау. Однако в прессу просочились слухи о том, что продюсеры пообещали каждому из 5х актеров 500 тысяч долларов за эпизод во время съемок 7го сезона. Харингтон будет участвовать и в 8 сезоне, премьера которого состоится в 2019 году.
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