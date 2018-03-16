Шесть шагов к PS4 Pro: конкурс по «Tomb Raider: Лара Крофт» продолжается

Всего пара шагов осталась одному из наших читателей до знаменательного жизненного события. Уже скоро мы поздравим его с выигрышем мощной консоли PS4 Pro. Но кто же станет этим счастливчиком? Об этом не знает никто, ведь пока что все претенденты на звание победителя совершают увлекательное путешествие, пытаясь помочь Ларе Крофт спасти мир. В нашем конкурсе, посвящённом премьере экранизации «Tomb Raider: Лара Крофт», осталось лишь два неоткрытых этапа.

Фильм, основанный на обновлённой серии игр Tomb Raider, вышел на российские экраны 15 марта. Если вы уже успели его посмотреть — замечательно, но если нет — ничего страшного. Принять участие в нашем новом конкурсе «Найди свой путь к сокровищам» могут абсолютно все. Ведь для победы требуется лишь быть знакомым с играми о Ларе Крофт. А еще терпеливым и внимательным!

В самых разных материалах Игромании прячутся подсказки и шифры. Чтобы все их отыскать, надо успешно справляться с вопросами мини-викторин, внимательно читать статьи и новости, а также не пропускать программы на нашем YouTube-канале и публикации в социальных сетях. Уже шесть секретов ждёт вас, а прочие будут открываться примерно раз в два дня. И чем больше шифров вы сумеете собрать, тем выше ваши шансы побороться за прекрасные призы.

Восемь шифров — пригласительный билет на участие в розыгрыше консоли PS4 Pro в комплекте с сувенирами по фильму (худи и рюкзаком)!

Семь шифров дают право побороться за комплект из экшн-камеры, худи и рюкзака.

Шесть шифров гарантируют участие в розыгрыше игры Rise of the Tomb Raider, фирменного худи и рюкзака.

Ещё три участника станут владельцами комплектов сувениров по фильму «Tomb Raider: Лара Крофт»: стильной флэшки и рюкзака.

Что касается фильма, то мы его уже посмотрели. И готовы поделиться с вами своими впечатлениями.

А что касается конкурса, то он продлится до 22 марта 2018 года включительно, и его итоги мы подведем не позднее 26 марта. Подробные правила можно найти на специальной странице. И следите за нашими новостями, ведь борьба становится всё жарче!

На конкурс! | Официальный сайт фильма «Tomb Raider: Лара Крофт»