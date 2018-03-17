Более 19,5 млн просмотров набрал новый трейлер «Мстителей» за сутки

Новый трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности» набрал более 19,5 миллионов просмотров за сутки, ролик опубликован на странице Marvel Entertainment на портале YouTube, сообщает Газета.ru

«Дублированное видео на странице Marvel Россия имеет к настоящему времени почти 2 миллиона просмотров. В американский прокат фильм выйдет 27 апреля, в российский — 3 мая», — говорится в сообщении.

«Впервые на большом экране встречаются команда мстителей, стражи галактики, человек-паук, Черная пантера и другие супергерои. Союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, который готовится нанести сокрушительный удар и положить конец существованию Вселенной», — отмечается в материале.