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Более 19,5 млн просмотров набрал новый трейлер «Мстителей» за сутки
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Более 19,5 млн просмотров набрал новый трейлер «Мстителей» за сутки 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
Новый трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности» набрал более 19,5 миллионов просмотров за сутки, ролик опубликован на странице Marvel Entertainment на портале YouTube, сообщает Газета.ru.
«Дублированное видео на странице Marvel Россия имеет к настоящему времени почти 2 миллиона просмотров. В американский прокат фильм выйдет 27 апреля, в российский — 3 мая», — говорится в сообщении.
Режиссеры — Энтони и Джо Руссо. В ленте снимались Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Энтони Маки, Элизабет Олсен, Бенедикт Камбербэтч, Том Холланд, Чедвик Боузман, Крис Пратт и другие.
«Впервые на большом экране встречаются команда мстителей, стражи галактики, человек-паук, Черная пантера и другие супергерои. Союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, который готовится нанести сокрушительный удар и положить конец существованию Вселенной», — отмечается в материале.
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