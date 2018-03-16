Ещё
У Брэда Питта есть запасной вариант на случай одиночества
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Брэда Питта есть запасной вариант на случай одиночества 

Eva.ru 16 марта 2018
Фото: Eva.ru
Пока все гадают, будет ли Брэд Питт снова вместе с Дженнифер Энистон, он удивил всех неожиданным выбором женщины. Тиффани Хэддиш рассказала, что знаменитый актер предложил ей встречаться.
Актриса Тиффани рассказала, что она случайно столкнулась в лифте с известным 54-летним актером, а он предложил ей встречаться. Многие бы в такой ситуации набросились бы на Брэда прямо в лифте, но Тиффани что-то смутило. В итоге между знаменитостями состоялась любопытная договоренность на случай одиночества, которая достаточно распространена на Западе: «Мы решили, что если через год и он, и я будем свободны, то начнем встречаться».
Запасной вариант Брэда достаточно интересен и неожидан. Обычно он выбирал либо смешливых очаровашек, либо страстных женщин, а Тиффани, в общем-то, является сочетанием и того и другого. В Америке она очень любима телезрителями, хотя играет в небольших фильмах и сериалах. Например, в фильме «Улетные девчонки».
Тиффани славится своим чувством юмора, а потому некоторые просто не поверили ей. «Да это шутка очередная. А жаль, они бы были хорошей парой» «Она классная! Но Брэд… Не верю, она для него мало известна» «О, интересно было бы на это посмотреть!» «Питт оригинально решил позлить Джоли. И встречаться ни с кем не надо, и вроде как уже»
Сама Тиффани рассказала, что была бы не прочь встречаться с Брэдом, хотя и не представляет, что сможет быть женой человека, у которого столько детей. Она даже призналась, что уже давно положила глаз на Джорджа Клуни. У Тиффани спросили, почему же пара решила встречаться именно через год, на что актриса ответила, что не знает этого, но Брэд попросил подождать ее один год.
У Тиффани есть все шансы, ведь, по сообщениям западных СМИ, один из главных секс-символов Голливуда, 54-летний актер Брэд Питт, решил временно отказаться от секса. Теперь известный актер посвятит себя здоровому образу жизни, тренировкам и медитации. На это он отводит себе ровно год. А это значит, что в 2019 году он может быть все еще свободен.
Eva.ru: последние новости
«А где «Секс в большом городе»?»: Yahoo составил список самых влиятельных сериалов века «Есть что рассказать»: Харви Вайнштейн снимет автобиографический фильм За что мы любим и помним Олега Табакова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц47
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение