У Брэда Питта есть запасной вариант на случай одиночества

Пока все гадают, будет ли Брэд Питт снова вместе с Дженнифер Энистон , он удивил всех неожиданным выбором женщины. Тиффани Хэддиш рассказала, что знаменитый актер предложил ей встречаться.

Актриса Тиффани рассказала, что она случайно столкнулась в лифте с известным 54-летним актером, а он предложил ей встречаться. Многие бы в такой ситуации набросились бы на Брэда прямо в лифте, но Тиффани что-то смутило. В итоге между знаменитостями состоялась любопытная договоренность на случай одиночества, которая достаточно распространена на Западе: «Мы решили, что если через год и он, и я будем свободны, то начнем встречаться».

Запасной вариант Брэда достаточно интересен и неожидан. Обычно он выбирал либо смешливых очаровашек, либо страстных женщин, а Тиффани, в общем-то, является сочетанием и того и другого. В Америке она очень любима телезрителями, хотя играет в небольших фильмах и сериалах. Например, в фильме «Улетные девчонки».

Тиффани славится своим чувством юмора, а потому некоторые просто не поверили ей. «Да это шутка очередная. А жаль, они бы были хорошей парой» «Она классная! Но Брэд… Не верю, она для него мало известна» «О, интересно было бы на это посмотреть!» «Питт оригинально решил позлить Джоли. И встречаться ни с кем не надо, и вроде как уже»

Сама Тиффани рассказала, что была бы не прочь встречаться с Брэдом, хотя и не представляет, что сможет быть женой человека, у которого столько детей. Она даже призналась, что уже давно положила глаз на Джорджа Клуни . У Тиффани спросили, почему же пара решила встречаться именно через год, на что актриса ответила, что не знает этого, но Брэд попросил подождать ее один год.

У Тиффани есть все шансы, ведь, по сообщениям западных СМИ, один из главных секс-символов Голливуда, 54-летний актер Брэд Питт, решил временно отказаться от секса. Теперь известный актер посвятит себя здоровому образу жизни, тренировкам и медитации. На это он отводит себе ровно год. А это значит, что в 2019 году он может быть все еще свободен.