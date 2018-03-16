Как за полвека менялись актёры и режиссёры фильмов о суперагенте 

16 марта стало известно имя режиссёра нового фильма о приключениях Джеймса Бонда. 25-ю часть бондианы доверят британцу Дэнни Бойлу, получившему широкую известность благодаря картинам «На игле» и «Миллионер из трущоб». Главная роль в киноленте досталась Дэниелу Крэйгу, сыгравшему суперагента в четырёх последних сериях франшизы. Всего с 1962 по 2015 годы на экраны вышло 24 «официальных» фильма о Бонде, отснятых 11-ю разными кинематографистами. RT вспомнил, как менялись актёры и режиссёры в экранизациях Яна Флеминга, а вместе с ними — образ персонажа и дух самих картин.