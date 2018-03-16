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Японский кинематограф обсудят в «Дом Гоголя»
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Японский кинематограф обсудят в «Дом Гоголя» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 16 марта 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Показ фильма «Сказки туманной луны после дождя» и лекция о кинематографе пройдут 28 марта в «Доме Гоголя».
Мероприятие состоится в рамках цикла встреч, приуроченного к Году Японии в России.
— Лекцию посвятят творчеству режиссера Кэндзи Мидзогути. Кандидат филологических наук Александр Шамарин расскажет гостям о жанре дзидайгэки, подразумевающем отказ от монтажа. Посетители узнают о японской культуре и кинематографе, познакомятся с именами самых известных режиссеров Страны восходящего солнца, — уточнила редактор научно-методического отдела Александра Понкратова.
Добавим, что это заключительная встреча в рамках цикла.
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