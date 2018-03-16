Японский кинематограф обсудят в «Дом Гоголя»

Показ фильма «Сказки туманной луны после дождя» и лекция о кинематографе пройдут 28 марта в «Доме Гоголя».

Мероприятие состоится в рамках цикла встреч, приуроченного к Году Японии в России.

— Лекцию посвятят творчеству режиссера Кэндзи Мидзогути. Кандидат филологических наук Александр Шамарин расскажет гостям о жанре дзидайгэки, подразумевающем отказ от монтажа. Посетители узнают о японской культуре и кинематографе, познакомятся с именами самых известных режиссеров Страны восходящего солнца, — уточнила редактор научно-методического отдела Александра Понкратова.

Добавим, что это заключительная встреча в рамках цикла.