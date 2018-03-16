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Премия АПКиТ: Бардо надела платье с нескромным декольте, а Дапкунайте удивила своей худобой
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Премия АПКиТ: Бардо надела платье с нескромным декольте, а Дапкунайте удивила своей худобой 

WMJ.ru 16 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Наталья Бардо Роман Суходеев/ Starface.ru Ингеборга Дапкунайте Роман Суходеев/ Starface.ru Мария Кожевникова Роман Суходеев/ Starface.ru Катерина Шпица Роман Суходеев/ Starface.ru Алика Смехова Роман Суходеев/ Starface.ru Егор Корешков Роман Суходеев/ Starface.ru Светлана Камынина Роман Суходеев/ Starface.ru Александр Цекало Роман Суходеев/ Starface.ru Лариса Удовиченко Роман Суходеев/ Starface.ru Рената Пиотровски Роман Суходеев/ Starface.ru Константин Хабенский Роман Суходеев/ Starface.ru Ольга Сутулова и Евгений Стычкин Роман Суходеев/ Starface.ru Светлана Дрыга Роман Суходеев/ Starface.ru Алика Смехова и Гоша Куценко Роман Суходеев/ Starface.ru В Москве состоялось вручение VI премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). На престижной премии, которая стоит в одном ряду с «Никой», «ТЭФИ» и «Золотым Орлом» собралось более 300 гостей. Началось мероприятие с минуты молчания в память об Олеге Табакове, который скончался 12 марта в возрасте 82 лет. Больше всего наград получил сериал Первого канала «Троцкий». Его признали лучшим в девяти номинациях. Лучшими актерами стали исполнители главных ролей в этом сериале: Ольга Сутулова и Константин Хабенский. Константин Хабенский Лучшей актрисой второго плана признали Светлану Ходченкову за роль в сериале «Мата Хари», а Сергей Бурунов получил мужскую награду в этой номинации за роль в сериале «Полицейский с Рублевки». Среди гостей вечера были: Мария Кожевникова, Катерина Шпица, Ингеборга Дапкунайте, Александр Цекало и многие другие. Листай нашу галерею. Ингеборга Дапкунайте Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
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