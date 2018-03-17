7 ирландских фильмов ко Дню Святого Патрика

День Святого Патрика — праздник религиозный, но в массовом представлении это скорее День влюбленных, чем Пасха. Приобщиться к национальному празднику Ирландии может каждый, будь то католик, православный или далекий от религии человек. Если ты не в Ирландии, то поймать лепрекона или съесть четырехлистный клевер будет проблематично. А вот посмотреть хорошие ирландские фильмы под стаканчик зеленого пива и проникнуться духом этой необыкновенной изумрудной страны — отличная идея для ближайшего субботнего вечера.

1. «Однажды в Ирландии», 2011

Ирландская черная трагикомедия с черным актером в одной из главных ролей. История двух полицейских, один из которых — циничный безответственный ирландец, другой — агент ФБР , прилетевший в Ирландию для расследования дела о наркоторговле. Перестрелки, противостояние кокаиновой мафии и много расистского юмора. Как заявляет главный герой в начале фильма:

«Я же Ирландец, у нас расизм в контракте прописан».

Это одна из самых успешных ирландских картин и прекрасная находка для выходного вечера.

2. «Завтрак на Плутоне», 2005

Приготовься к чему-то странному и притягательному, а главное, никогда не пытайся узнать сюжет этого фильма из Википедии: там сам черт ногу сломит. Патрика Брадена угораздило родиться в 70-е годы в ирландской провинции Париш. Он незаконнорожденный сын священника с острой тягой к эпатажу и наклонностями трансвестита. В родном городе такого экстравагантного парня, разумеется, травят, поэтому он решает попытать удачи в Лондоне. Эта артхаусная комедийная драма была номинирована на «Золотой глобус» и вошла в программу Берлинского кинофестиваля. Ну и самое важное: главную роль в картине исполняет великолепный ирландец с лицом ангела-маньяка, звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи

3. «Бруклин», 2016

Пока прямо сейчас все любуются в кинотеатрах Сиршей Ронан в фильме «Леди Берд», пятикратно номинированном на «Оскар», я предлагаю тебе посмотреть еще одну красивую картину с ней в главной роли. «Бруклин» — очень ирландская драма, где главная героиня обязательно уезжает покорять Америку, а потом весь фильм мечтает вернуться на родину. Эйлиш Лейси успевает привыкнуть к Бруклину и даже влюбиться, но внезапная трагедия заставляет ее вернуться домой. Там она тоже умудряется привязаться к хорошему ирландскому парню, и теперь это адский выбор между двумя странами, двумя мужчинами и двумя жизнями. Фильм стоит посмотреть хотя бы ради великолепных пейзажей Ирландии.

4. «Последний из великих королей», 1996

Подростковое кино про конец 70-х годов в Ирландии с зарождением панка, смертью Элвиса Пресли и другими волнующими молодые души событиями. В главном герое ты узнаешь вечно юного Джареда Лето в те времена, когда он реально был молод, а не просто так выглядел. На момент съемок Лето 24 года, а играет он 17-летнего Френки. Парень живет в Дублине с отцом-актером, толпой братьев и сестер и матерью, которая убеждена, что предки ее сына — ирландские короли. Фильм неспешный, светлый и довольно глубокий.

5. «Ветер, который качает вереск», 2006

Чтобы понять, откуда в такой крохотной и забавной стране, как Ирландия, столько пафоса и гордости, ты обязательно должна узнать о войне за независимость, которая занимает очень важное место в истории острова. Фильм «Ветер, который качает вереск» как раз об этом, а еще о том, как гражданская война совсем по-шолоховски превращает братьев во врагов. В главной роли вновь Киллиан Мерфи. А что ты хотела? Ирландия маленькая страна, в ней не так уж много актеров. Да и те, что есть, в основном отправились в Америку или Англию в поисках лучшей жизни. Фильм был одной из самых популярных ирландских картин до появления уже упомянутого «Однажды в Ирландии».

6. «Мальчишник по-ирландски», 2014

Никакого Вегаса, алкоголя, стриптиза и прочих голливудских пошлостей. Традиционный мальчишник в Ирландии — отправится в поход, бегать голыми по лесу, спать в горящей палатке и толкать пафосные речи у костра. Эта картина собрала, наверное, все возможные стереотипы об Ирландии, а также сцены красивой природы и странный для нашего уха юмор. Возможно, ты не будешь смеяться над этой комедией так же, как над американской, но это только потому, что ирландская культура слишком необычна для нас. Зато фильм очень искренний — прямо-таки жалеешь, что родилась в Челябинске, а не в Дублине.

7. «Сестры Магдалины», 2002

Этот фильм напомнит, что Ирландия — очень религиозная католическая страна. Действие происходит в 60-е годы XX века в одном из приютов для исправления «падших женщин», куда попадают три девушки. Долгое время они терпят издевательства, насилие и полное подавление личности, пока, в конце концов, не решаются бежать. Такие приюты «Святой Магдалины» действительно существовали, последний из них закрылся только в 1996 году.