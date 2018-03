Не Голливудом единым: 10 молодых зарубежных актеров и актрис, покоривших Россию

А что же Россия? Оказывается, здесь тоже радостью принимают заграничных гостей. Герои нашей подборки в России относительно недавно, но уже прекрасно освоились: они активно снимаются в фильмах и сериалах, играют в театре, уже выучили русский язык, а кто-то даже нашел свою любовь. Кто они, наши новые герои?

Фотография: Игорь Клепнёв

Карьеру в России начал ни много ни мало с роли у Никиты Михалкова в картине «Солнечный удар». Но настоящий успех ждал актера после роли Павла Аркадьевича в сериале «Отель „Элеон“ на телеканале СТС. Павел, как и Милош, серб по происхождению — богатый, избалованный, но такой обаятельный миллионер, который вечно попадает в различные истории. Достался персонажу и милый балканский акцент исполнителя (отметим, что в России актер освоился быстро и на русском языке актер говорит уверенно).

Образ Павла Аркадьевича принес ему не только всенародную славу, но и звание нового секс-символа российского кино. Именно российское кино подарило Милошу и новую любовь — актрису Аглаю Тарасову . Что интересно, предыдущая возлюбленная актера тоже из России — ею была модель Саша Лусс . Сейчас в активе актера роли в крупнейших российских и зарубежных проектах, более 700 тысяч подписчиков в социальных сетях (большая часть которых русскоговорящие), собственный агент и два уже равнозначных дома: в родной Сербии и России.

Фотография: Хатуна Хуцишвили Тинатин Далакишвили для журнала ОК!

Свою карьеру Тина начинала в Грузии, и вовсе не в качестве актрисы — по образованию девушка ландшафтный дизайнер. Первые шаги к известности она делала по модельному подиуму, именно там ее начали замечать грузинские режиссеры и приглашать в свои короткометражки. Одно из таких приглашений закончилось пробами на картину „Любовь с акцентом“ Резо Гигинеишвили (который и сам запросто мог бы попасть в нашу подборку), именно с этого фильма началась карьера Далакишвили в России.

На волне успеха она снялась у Анны Меликян в „Звезде“ в паре с другой иностранкой из нашей подборки (кто она, узнаем чуть ниже). Интересно, что, хотя Тинатин с детства знает русский язык, для съемок ей пришлось серьезно подтянуть произношение, но в финальной версии девушку все равно переозвучивали. Резо Гигинеишвили и Анна Меликян стали добрыми волшебниками для грузинской актрисы в России — ведь все самые успешные ее проекты связаны именно с ними: главные роли в картинах „Заложники“ и „Про любовь. Только для взрослых“ под их мудрым руководством. То ли еще будет!

Северия Янушаускайте (Литва)

Та самая загадочная партнерша Тины Далакишвили по фильму „Звезда“, литовская актриса, сыгравшая рублёвскую жену, потерявшую в один момент всё. Именно эта роль стала дебютом Северии в полнометражном российском кино, именно она сразу же принесла ей главную актерскую награду премии „Кинотавр“. Неплохое начало, не правда ли? Для роли Маргариты девушке пришлось выучить русский язык (как мы помним, это не помогло — актрис всё равно переозвучивали) и терпеть ежедневный пластический грим. После такого дебюта предложения по работе в России не заставили себя долго ждать.

Северия — актриса!

A post shared by Anna Melikyan (@petta3399) on Jun 6, 2014 at 3:13am PDT Особенно полюбились актрисе проекты телеканала „Россия“. За последний год она появилась в рейтинговом многосерийном фильме Валерия Тодоровского „Оптимисты“, где очень правдоподобно сыграла „железную леди“ Руту Блаумане, руководившую группой советских дипломатов; а в „Кровавой барыне“ исполнила еще одну „руководящую“ роль — императрицы Екатерины II, и смотрится в ней очень гармонично.

Один Байрон (США)

Этот актер российскому зрителю известен, прежде всего, ролью в сериале „Интерны“. Его герой, как и сам актер, приехал учиться в другую страну. Свои отношения с Россией Один начал строить довольно давно — в 2003 году он в течение трех месяцев обучался в Школе-студии МХАТ по обмену. Талантливый актер приглянулся педагогам, и уже через несколько лет вместе в другом Казимиром Лиске он был официально зачислен на курс Константина Райкина

A post shared by Odin Biron (@odin_biron) on Feb 10, 2016 at 9:14am PST Однако актер известен не только своими ролями в кино и театре. Многие СМИ обратили на молодого человека особое внимание после того, как он публично рассказал о своей нетрадиционной ориентации. Для российской публики это оказалось шоком и негативно повлияло на сериальную карьеру актера. Однако театральная публика Одина Байрона любит и ценит — он один из ведущих артистов „Гоголь-центра“, в который недавно вернулся после вынужденного отъезда в США. Байрон является лауреатом и неоднократным номинантом театральных премий, что особенно почетно для иностранного артиста в России.

#янгэ#yangge#гэша#chinadoll#голос6#✌?

A post shared by Ян Гэ Yang Ge 杨歌 (@yangge_) on Nov 26, 2017 at 2:53pm PST История этой миниатюрной китаянки очень интересна: она родилась и выросла в Пекине, а после школы приехала учиться на переводчика в Тулу. Именно там выучила великий и могучи», на котором сейчас говорит почти без акцента. Творческие способности и амбиции девушки помогли ей оказаться во ВГИКе, ради обучения в котором ее мать даже продала дом в Китае.

Определенно, всё было не зря, ведь сейчас карьера Ян Гэ стремительно идет в гору: в 2012 году она оказалась в «Гоголь-Центре», где трудится по сей день; недавно актриса продемонстрировала свои музыкальные таланты в шоу «Голос», где смогла добраться до финала и получить свою порцию любви от публики. В кино девушке пока везет не так сильно — в отличие от театра, где ей предлагают достаточно разноплановых героинь, на большом экране она чаще воплощает один типаж — азиаток.

Иева Андреевайте (Литва)

Фотография: Фото из личного архива Иева Андреевайте

Еще одна представительница Литвы в нашей подборке. Уже в детстве демонстрировала свои творческие способности, занималась музыкой, вокалом, танцами, балетом, фигурным катанием. Впоследствии окончила Литовскую академию музыки и театра. Актерскую карьеру начинала в родной Литве, параллельно «пытала счастье» в Великобритании и России. Папа Иевы — русский, поэтому особых проблем с языком у девушки не было. В России она быстро нашла агента, а затем пришли и первые роли.

Дебют Иевы состоялся в картине «Стартап», затем последовали криминальная драма «Холодное блюдо», сериал «Фарца» и комедия «Хороший мальчик». Одной из ярких героинь актрисы стала возлюбленная Владимира Яглыча — байкерша Ульяна из сериала «Молодежка». Надо отметить, что в России девушка обрела и свою вторую половинку — телеведущего Тимура Соловьева

Этот парень уже давно не новичок в российском кино, в его послужном списке уже около 7 ролей. Интересно, что при всём этом свои посты для Instagram Филипп предпочитает подписывать на английском языке, да и акцент у него по-прежнему сильный. Любовь к России у актера, по его же признанию, сформировалась еще со школьной скамьи, когда он зачитывался русской литературой и особенно произведениями Льва Толстого . Позже увлечение Россией распространилось и на театр — Филипп обучался в театральной студии, где русский педагог преподавал основы актерского мастерства по законам русской классической театральной школы.

This is my «good boy next door» shot from the Janine Guldener edition? #janineguldener #philippereinhardt #филиппрейнхардт #goodboy #actor #headshot #filmmaker #closeup #shooting #lovemyjob

A post shared by Philippe Reinhardt (@philippereinhardt) on Jan 10, 2018 at 10:23am PST Первое появление Рейнхардта в российском кино случилось в 2011 в эпизоде картины «Матч», а годом позже случился настоящий прорыв — российский зритель запомнил швейцарца благодаря роли в мегахите Федора Бондарчука «Сталинград». Еще одной любимой работой актера стал подростковый сериал «Выжить после». Филиппу настолько нравится русский язык и наше кино, что он согласился принять участие и в комедии «Жених» с Сергеем Светлаковым в главной роли. А многим российским зрителям остается только недоумевать, как такой мужчина мог проиграть в битве за сердце русской красавицы? На то оно и кино…

Фотография: IVstudio Вильма Кутавичюте для журнала ОК!

Не стоит удивляться количеству литовских актрис в нашей подборке, эта страна давно стала поставщиком ценных кадров для нашего кинематографа (вспомним, например, Ингеборгу Дапкунайте ). Вильма Кутавичюте родом из Вильнюса, из музыкальной семьи. В 2008 году она самостоятельно переехала в Москву, поступила в ГИТИС и выучила язык, которого ранеее не знала.

Дебют актрисы в российском кинематографе состоялся у Анны Меликян в короткометражке «Про Любовь». Но, настоящая слава настигла Вильму после выхода картины Алексея Учителя «Восьмерка», где она сыграла главную героиню. Не стоит на месте и театральная карьера актрисы — она задействована в спектаклях театра «Практика», а на сцене театра им. Ермоловой Олег Меньщиков и вовсе дал девушке карт-бланш в постановке собственного спектакля.

Милан Марич (Сербия)

Фотография: Максим Кашин Милан Марич

Еще один белградский красавец в нашей подборке. В отличие от Биковича, Марич ворвался в российский кинематограф стремительно. Известность в России пришла к актеру благодаря роли Сергея Довлатова в одноименной картине Алексея Германа-младшего. Картина должна была идти в кинотеатрах всего четыре дня (потом количество дней проката продлили), поэтому неудивительно, что аншлаг на показах был впечатляющий, а российский зритель узнал, кто такой Милан Марич.

Кастинг на главную роль длился почти год, режиссер искал героя не только внешне похожего на Довлатова, но и способного передать его харизму. Надеемся, что этого серба на российских экранах мы видим не в последний раз.

Премьера через три дня а я текст не знаю. #чёстихи

A post shared by Jordan Frai (@jordanfrai) on Dec 14, 2016 at 2:13pm PST Джордан Фрай родилась в Нью-Йорке в семье голливудского сценариста и с детства мечтала о русском театре. В 18 лет она, бросив все, прилетела в Москву, не зная языка. На поступлении во МХАТ она читала тексты на английском и французском, а также по-русски начало сказки «Малыш и Карлсон». Сейчас девушка одна из ведущих актрис Центра им. Меерхольда и участница «Июльансамбля» (выпускники мастерской Виктора Рыжакова ).

Активно развивает и музыкальную карьеру — играет в группе «Соус Кеfaль», замечательно поет и играет на музыкальных инструментах в спектаклях «Современный и Несовременный концерты». В кино дебютировала в самом успешном российском кино последних лет — «Движение вверх» в роли… американки. Интересно, что Джордан практически избавилась от акцента, поэтому, не сомневаемся, разноплановые роли у нее впереди!