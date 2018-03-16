Ещё
«Союзмультфильм» реализует пять проектов молодых режиссеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Союзмультфильм» реализует пять проектов молодых режиссеров 

Агентство «Москва» 23 часа назад
По результатам конкурса пять проектов молодых режиссеров авторских мультфильмов для детей будут реализованы на «Союзмультфильме». Об этом сообщили в пресс-службе студии.
«Пять проектов молодых режиссеров будут реализованы на «Союзмультфильме». Студия всегда поддерживала и будет поддерживать талантливых российских аниматоров. Вместе с главным отечественным фестивалем анимационного кино мы принимаем заявки на конкурс проектов короткометражных мультфильмов для детей. Победитель конкурса получит возможность реализовать свой проект в стенах студии «Союзмультфильм» — старейшей мультипликационной студии страны», — приводятся в сообщении слова председателя правления студии Юлианы Слащевой. Как уточняется, заявки для участия в конкурсе принимались с 9 декабря 2017 г. по 19 января 2018 г. Всего было прислано 62 проекта; до очной защиты, прошедшей 16 марта в Суздале, было допущено 10 работ.
По результатам выбраны два лучших проекта мультфильмов для детей, авторы которых получат возможность реализовать свои идеи на киностудии «Союзмультфильм»: «Новый год со старушками» (режиссер Наталья Мирзоян) и «Под облаками» (режиссер Василиса Тикунова).
«Кроме того, еще три участника конкурса («КУ-КУ», режиссер Екатерина Киреева; «Одуванчики на спине», режиссер Юлия Лис; «Трудно быть тюленем», режиссер Любовь Романова, художник Ирина Галкина) вызвали большой интерес у художественного совета киностудии «Союзмультфильм», и в ближайшее время будет повторно рассмотрена возможность реализации этих проектов на киностудии», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Документальный фильм об О.Табакове покажут в рамках «Ночи театров» в Москве Фильмы о реконструкции Москвы в 1930-х гг. и о сносе храма Христа Спасителя покажут в Доме кино Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс, до свидания!» Л.Квинихидзе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц47
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение