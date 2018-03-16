«Союзмультфильм» реализует пять проектов молодых режиссеров

По результатам конкурса пять проектов молодых режиссеров авторских мультфильмов для детей будут реализованы на «Союзмультфильме». Об этом сообщили в пресс-службе студии.

«Пять проектов молодых режиссеров будут реализованы на «Союзмультфильме». Студия всегда поддерживала и будет поддерживать талантливых российских аниматоров. Вместе с главным отечественным фестивалем анимационного кино мы принимаем заявки на конкурс проектов короткометражных мультфильмов для детей. Победитель конкурса получит возможность реализовать свой проект в стенах студии «Союзмультфильм» — старейшей мультипликационной студии страны», — приводятся в сообщении слова председателя правления студии Юлианы Слащевой . Как уточняется, заявки для участия в конкурсе принимались с 9 декабря 2017 г. по 19 января 2018 г. Всего было прислано 62 проекта; до очной защиты, прошедшей 16 марта в Суздале, было допущено 10 работ.

По результатам выбраны два лучших проекта мультфильмов для детей, авторы которых получат возможность реализовать свои идеи на киностудии «Союзмультфильм»: «Новый год со старушками» (режиссер Наталья Мирзоян ) и «Под облаками» (режиссер Василиса Тикунова).