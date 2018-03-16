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Как Хлои Кардашьян назовет дочь? В честь одной из киногероинь
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Как Хлои Кардашьян назовет дочь? В честь одной из киногероинь 

Peopletalk 23 часа назад
Фото: Peopletalk
Хлои Кардашьян (33) сейчас на 8-м месяце беременности, а с именем ребенка звездные родители все еще не определились. Даже попросили всех гостей на baby shower предложить свои варианты.
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И тут у звезды NBA родилась гениальная идея! Hollywoodlife сообщает, что Тристан (28) предложил назвать дочку в честь одной из героинь фильма «Черная пантера». Паре больше всего понравились имена Окойэ, Накия и Шури. В фильме у всех героинь своя судьба: Окойэ — воинственный генерал, сильная и мудрая женщина. Шури — умная и красивая изобретательница оружия. А Накия (главная женская роль в фильме) — любовь главного героя, самоотверженная и преданная. А ещё Тристан предложил придумать новое имя, созвучное с Вакандой (вымышленная страна из фильма).
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И Хлои поддержала эту идею! Или их о поддержке просто попросили продюсеры проекта? Видимо, выбирать необычные имена для детей у Кардашьян — добрая традиция (у Ким и Канье (40), например, Чикаго, Норт (4) и Сейнт (2)).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-hloi-kardashyan-nazovet-doch-v-chest-odnoj-iz-kinogeroin/
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