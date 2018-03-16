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Как звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер выглядит в купальнике
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Как звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер выглядит в купальнике 

WMJ.ru 23 часа назад
Фото: WMJ.ru
Пока поклонники сериала «Игра престолов» ждут заключительного сезона, исполнительца роли Сансы Старк актриса Софи Тернер наслаждается отдыхом на Мальдивах. Совсем скоро у звезды состоится свадьба с Джо Джонасом, поэтому Софи сейчас крайне необходимо набраться сил перед важным событием в жизни любой девушки. С курорта актриса не торопиться делиться с фолловерами многочисленными фотографиями. Софи опубликовала лишь один кадр и одно видео. Но зато в ролике можно разглядеть точеную фигуру актрисы в купальнике. Смотри сама. Всего за несколько часов видео Софи набрало больше 2,5 миллионов просмотров. Как тебе Санса Старк без своих привычных платьев в пол? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram, Global Look Pres
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