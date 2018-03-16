«Им движет лишь одна цель»: финальный трейлер третьих «Мстителей» появился в сети

«Им движет лишь одна цель — испепелить половину Вселенной», — так начинается финальный трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности».

По сюжету, спустя четыре года после событий, показанных в фильме «Стражи Галактики. Часть 2», Мстители, разделившиеся после событий, рассказанных в фильме «Первый мститель: Противостояние», объединяют свои усилия со Стражами Галактики и Доктором Стрэнджом, чтобы сразиться с Таносом, пытающимся собрать камни бесконечности для перчатки, которая позволит ему менять реальность.

Съемки фильма проходили в Шотландии, Англии, центральной части Атланты, Нью-Йорке, а также в Pinewood Atlanta Studios в округе Фейет, штат Джорджия. Первый трейлер мы публиковали на сайте ранее.

Картина выйдет в российский прокат 3 мая 2018 года. Сначала в формате IMAX, а затем в обычном. Выход «Мстителей 4» запланирован на 2 мая 2019 года.

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