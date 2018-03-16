Пропавшая красавица: почему звезда «Вечеров на хуторе близ Диканьки» исчезла из кино

Статус звезды и одной из самых красивых актрис советского кино Людмила Мызникова получила, как это часто бывает в киношной жизни, волею случая. Режиссер Александр Роу, задумавший поставить фильм-сказку по произведению Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством», никак не мог выбрать Оксану: ему нужна была настоящая украинская дивчина, яркая, чернобровая, задорная, в которую кузнец Вакула влюбился без памяти.

Он пересмотрел множество женских лиц и в конце концов уже почти решил снимать одну из актрис, но тут приметил 19-летнюю девушку в белоснежной шубке, по-королевски вышагивающую в коридоре киностудии имени Александра Довженко . «Это она, Оксана! — бросился он к ней и схватил за руку. — Только она будет играть!». Мороз и слезы

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» (из-за повсеместной антирелигиозной пропаганды нельзя было упоминать слово «Рождество») снимали в основном на Кольском полуострове. Людмила Мызникова вспоминает, что там, после теплого Киева, она увидела настоящую зиму — с высокими сугробами, сосульками, трескучим морозом. Холодно было и на душе — впервые «домашней девочке» пришлось уехать так далеко от родного дома.

Правда, все члены съемочной группы относились к «Оксане» очень тепло, опекали ее как самую юную и неопытную, особенно Александр Артурович Роу Георгий Милляр , игравший Черта. Режиссер иногда был недоволен ее работой — что поделаешь, не хватало опыта и мастерства. Но в сложные моменты подсказывал, что делать. Например, когда Людмила никак не могла заставить себя заплакать во время съемок эпизода в церкви, он тихонько посоветовал: «Вспомни о маме, ты же соскучилась по ней». И это помогло — как только Людочка представила себе мамино лицо, слезы сами полились из глаз. Жизнь после «Вечеров…» Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»

В 1962 году прошла премьера фильма, и Людмила Мызникова в одночасье стала знаменитостью. Актриса была готова к этому и всегда помнила отеческие наставления Александра Роу: не зазнаваться, не хвататься жадно за любые предложения, относиться к сценариям разборчиво.

В 1962 году был снят еще один фильм с участием Мызниковой, — «Когда идет снег». Он был задуман как новогодний концерт-поздравление, и Людмила Николаевна вспоминает о съемках очень тепло — ведь ее партнерами были первые советские космонавты: Юрий Гагарин Герман Титов , Павел Попович, Андриян Николаев . А Мызникова исполнила роль Снегурочки.

До сих пор в ее доме хранится новогодняя открытка, подписанная космонавтами. Правда, фильм оказался «на полке» и не был показан — по неизвестным причинам.

Кадр из фильма «Когда идет снег»

После «Диканьки» Людмила Николаевна несколько лет работала в киевском ТЮЗе. Она по-прежнему отклоняла все предложения сняться — чувствовала, что они ей не подходят, ждала чего-то настоящего, чтобы не снижать планку, поставленную великим Роу. Но так и не дождалась…

Решив получить филологическое образование, Мызникова поступила в Киевский университет. Встречая вместе с другими студентами Новый год, она познакомилась с Олегом Белинским, он тогда работал звукорежиссером. Так начался их роман, который длится уже более полувека. Вместе вырастили сына Игоря и помогали воспитывать внука.

Людмила Мызникова-Белинская сегодня, кадр Youtube От кино — к христианскому театру А что же кино? Нет, нельзя сказать, что Людмила Николаевна о нем забыла. Уже будучи 30-летней, она согласилась сняться в фильме-сказке «Два дня чудес». А профессиональная ее деятельность была связана с работой заведующей отделом Театрального музея знаменитой на весь мир Киево-Печерской Лавры.

В какой-то момент они с мужем решили: надо менять род деятельности! В конце 80-х — начале 90-х они создали детский фольклорный театр. По большей части ставили украинские народные сказки, спектакли, основанные на народных сюжетах. Объездили чуть ли не все украинские города, и везде их принимали с большим интересом.

Потом трудные девяностые внесли свои коррективы — пришлось не время оставить творчество и заняться зарабатыванием денег. Но все проходит, прошел и тот сложный период. И Людмила и Олег Белинские нашли себя, свое призвание в духовном театре под названием «Мистериум». Пусть он не слишком известен, но для супругов Белинских стал настоящим вторым домом. Как замечает Олег Белинский, именно здесь по-настоящему раскрылся драматический талант его супруги.

Кадр из передачи «Пусть говорят», Первый канал

Единственный раз за последние года Людмила Николаевна снялась — в телесериале «Возвращение Мухтара». Поскольку съемки проводились в Киеве, ее уговорили.

В целом, как признается актриса, она довольна своей судьбой. Не было после Оксаны ярких ролей? Значит, так было надо. Зато есть многое другое — счастливый брак, замечательные сын и внук, работа для души в «Мистериуме». Девиз сегодняшней Оксаны — радоваться жизни, каждому ее дню.