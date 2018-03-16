Какие российские блокбастеры надо ждать

Фонд кино, финансово поддерживающий проекты отечественных фильмов, провел раунд презентаций кинокомпаний-лидеров. Продюсеры и режиссеры представили самые амбициозные и дорогостоящие российские картины на ближайшие несколько лет. ТАСС выбрал самые интересные из них.

Байопик о Есенине с Марион Котийяр

Режиссер Клим Шипенко ("Салют-7") замыслил снять большой фильм о последних днях Сергея Есенина под названием "Декабрь": "Мое воображение давно будоражит фигура Есенина как киногероя: его дерзость, его нежность, его отношения с женщинами". По жанру это будет детективная драма: Есенин по сюжету будет бояться за свою жизнь. Возможно, авторы рассмотрят теорию о том, что поэт на самом деле не наложил на себя руки, а его убили, как в сериале "Есенин" 2005 года.

Актера на главную роль при этом еще не выбрали, но уже ведутся переговоры с француженкой Марион Котийяр ("Начало") на предмет того, чтобы она сыграла Айседору Дункан. Картина выйдет не раньше конца 2019 года.

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IMAX-фильм о полете Федора Конюхова на воздушном шаре

Живописный и при этом драматичный фильм "Повелитель ветра" о нашем соотечественнике путешественнике-экстремале Федоре Конюхове собрался снять режиссер и продюсер Федор Бондарчук

В ролике, с помощью которого Бондарчук хотел объяснить свой замысел, использованы кадры из философской картины "Древо жизни" Терренса Малика , "Левиафана" Андрея Звягинцева и почему-то триллера "Схватка" с Лиамом Нисоном . Это будет масштабное кино о том, как Конюхов в одиночку совершил кругосветное путешествие всего за 11 дней. В главной роли заявлена некая суперзвезда, но ее имя пока неизвестно.

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Бондарчук также анонсировал продолжение блокбастера "Притяжение". Кроме уже игравших в первой части Ирины Старшенбаум Александра Петрова , Риналя Мухаметова и Владимира Машкова в новой картине появится еще один известный актер или актриса. Имя этой звезды режиссер пока называть также не стал.

Визионерский "Конек-горбунок"

Дорогой, масштабный и в целом дикий по задумке проект представил продюсер Сергей Сельянов . Экранизация известной сказки, которая, по словам продюсера, является "основой национальной идентичности". У неподготовленного зрителя картина и вовсе "вызовет шок": это художественное, а не анимационное кино, в котором нарисованных на компьютере персонажей сыграют известные актеры.

Не менее причудливо выглядят и декорации, в которых будет развиваться действие. Так, в какой-то момент герои попадут в ноздрю гигантского кита, а также в причудливый оазис, где живет жар-птица. В целом радикальность художественных решений, которая была видна в концепт-артах, напоминает последнюю работу Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет", безумный и этим очень импонирующий фильм, где полет фантазии авторов, казалось, вообще ничем не ограничивался. Очень хотелось бы ожидать подобного и в случае нашей экранизации произведения Петра Ершова

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Сельянов как соучредитель анимационной студии "Мельница" анонсировал сразу три новых мультфильма со знакомыми всем героями: это "Три богатыря и наследница престола", "Конь Юлий и большие скачки" (в нем заглавный герой будет искать свою любовь где-то на Ближнем Востоке) и "Урфин Джюс — 2". Кардинально от предыдущих эти новые части франшиз отличаться не будут, разве что новых "Богатырей" срежиссирует Константин Бронзит , номинант на "Оскар" за короткометражку "Мы не можем жить без космоса". Он же снимал первую часть серии ("Алеша Попович и Тугарин Змей").

Новая экранизация "Мастера и Маргариты"

Роман Булгакова раньше уже экранизировали, но каждый раз у авторов возникали какие-то проблемы. "Проклятие" первоисточника продюсеры (в их числе гендиректор Первого канала Константин Эрнст ) решили превозмочь так: они пригласили крупнобюджетного постановщика Николая Лебедева и вверили ему 800 млн рублей на производство. Режиссер "Легенды №17" и "Экипажа" хочет превратить "Мастера и Маргариту" в крупнобюджетное аттракционное кино. По графическому воплощению картина будет напоминать недавний блокбастер "Фантастические твари и где они обитают" из вселенной Гарри Поттера . Актеров, которые исполнят главные роли, пока объявлять не стали.

На вопрос о том, что режиссер будет делать с эротической составляющей романа, из-за которой подростков, читающих "Мастера и Маргариту" по школьной программе, могут не пустить на фильм вследствие высокого возрастного рейтинга, режиссер заявил, что в фильме "не будет ярмарки плоти" и "баню показывать не будут".

Пожарный блокбастер от создателей "Движения вверх"

Фильм-катастрофа "Огонь" о массивном лесном возгорании, от которого сотрудники Авиалесоохраны будут пытаться защищить жителей некоей деревни, очень напоминает прошлогоднюю американскую картину "Дело храбрых".

Тогда некоторые критики даже прочили "Делу" номинацию на "Оскар" за тщательность в воспроизведении реальных событий, которые произошли в Аризоне в 2013 году. Но сценарист Николай Куликов ("Легенда №17", "Движение вверх") и соавтор сценария и режиссер Алексей Нужный заявили, что излишнюю "документальность" они сочли недостатком предшественников и намерены этот недостаток исправить.

Психоделичная драма о ранении в голову

О самом амбициозном и необычном проекте из всех представленных на питчинге рассказал режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов . Это медицинская драма "Потерянный и возвращенный мир" о жизни и лечении Льва Засецкого, который получил ранение в голову, после чего лишился возможности воспринимать реальный мир таким, какой он есть. Он страдал от многочисленных галлюцинаций, путал лево и право, разучился читать, видел загадочные и пугающие вещи, но при этом понимал, что с ним происходит, и твердо решил лечиться.

Разобраться в том, что же конкретно видел Засецкий, Бекмамбетову помогут нейросети и разработки в области искусственного интеллекта: режиссера будет консультировать "Яндекс" . Картина будет напоминать одновременно "Игры разума" и "Начало", а концепт-арты с галлюцинациями напомнили некоторые фильмы Дэвида Линча . Релиз заявлен на апрель 2021 года, однако "Потерянный и возвращенный мир" может выйти и раньше.

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Фильм "Профиль", который выиграл главный приз в программе "Панорама" Берлинского фестиваля, все-таки выйдет в российский прокат, несмотря на сложности в адаптации, ведь действие происходит на экране компьютера главной героини. Бекмамбетов попросил у Фонда кино денег на перевод этой картины на русский.

Мистический триллер о петербургском маньяке

Продюсер Александр Роднянский , постоянный соавтор Андрея Звягинцева, представил картину, которая продолжает идеи, заложенные в "Дуэлянте". На эти фильмы Роднянского и режиссера Николая Хомерики вдохновила "влюбленность в город, которого не существует. Я имею в виду Петербург XIX века".

В триллере, действие которого начнется где-то на Ближнем Востоке, продолжится как раз в Петербурге, а закончится аж на Дворцовой площади, полицейский Ростов ( Евгений Цыганов ) поможет спастись от смертельной опасности некой британке, выдающей себя за ясновидящую. Ее сыграет актриса Кая Скоделарио , звезда сериала "Молокососы", недавно сыгравшая в последней части "Пиратов Карибского моря". Роднянский также пообещал, что фильм, в отличие от "Дуэлянта", не будет чрезмерно серьезным и пафосным.

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Продюсер Роднянский решил впервые поработать с Жорой Крыжовниковым, автором дилогии "Горько" и "Самого лучшего дня". Режиссер придумал для него комедию о приключениях секс-робота, своеобразную взрослую версию "Приключений Электроника" под названием "Ошибка 102". Как рассказал на питчинге Крыжовников, по сюжету "повзрослевший Сыроежкин заменяет Электроника в постели". О дате выхода пока ничего не сообщается.