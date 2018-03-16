«Американская история X»

Жанр: криминал, драма

Год: 1998

Страна: США Режиссер: Тони Кэй Сценарий: Дэвид МакКенна

Оператор: Тони Кэй Кто снимался в фильме «Американская история X»: Эдвард Нортон, Эдвард Ферлонг, Беверли Д’Анджело, Дженнифер Лиен, Итан Сапли, Файруза Балк, Эйвери Брукс, Эллиотт Гулд, Стейси Кич, Уильям Расс Сюжет фильма «Американская история X» Лидер местной банды скинхедов Дерек Виньярд получает условно-досрочное освобождение из тюрьмы после трех лет заключения за убийство двух афро-американцев. Раньше он беспощадно расправлялся с теми, кто имеет не белый цвет кожи, однако в тюрьме он изменился свои взгляды. Теперь, выйдя на свободу, он пытается убедить своего младшего брата Дэнни, который всегда восхищался Дереком и разделял его идеи, отказаться от фашистской идеологии. Интересные факты о фильме «Американская история X»:

Фильм стал первым и последним для подававшего надежды режиссера Тони Кэя, бывшего в свое время самым дорогим режиссером рекламы в Англии. На найдя понимания у режиссера, киностудия New Line Cinema, усомнившаяся в его авторском видении, попросила Эдварда Нортона перемонтировать картину, чтобы у его героя было больше экранного времени. Тогда Тони Кэй потребовал исключения своего имени из титров и нарушил важное правило «Гильдии режиссеров Америки», гласящее: «режиссеры, которые используют псевдонимы, не должны разглашать информации о том, почему они решили убрать свое имя из титров». Кэй же подключил к делу журналистов. С тех пор Кэй, восставший против системы, находится, по его словам, «в режиссерской тюрьме» и за 20 лет с момента конфликта его последующие немногочисленные проекты были реализованы вне студийной системы. Панк-группа «Anti-Heros» подала в суд на кинокомпанию New Line Cinema за то, что у одного из персонажей фильма была татуировка с названием группы. Коллектив не желал ассоциироваться с нацистами. Для роли Дерека Эдвард Нортон набрал 14 кг мышечной массы. Англоязычное ругательство «fuck» произносится по ходу действия фильма 205 раз.

Трейлер фильма «Американская история X»: https://www.youtube.com/watch?v=VX75SlEFFEI