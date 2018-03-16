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«Двойная страховка»
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«Двойная страховка» 

Teleprogramma.pro 22 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: фильм-нуар, триллер, драма, криминал, детектив
Год: 1944
Страна: США  Режиссер: Билли Уайлдер
Сценарий: Билли Уайлдер, Раймонд Чандлер, Джеймс М. Кейн
Кто снимался в фильме «Двойная страховка»: Фред МакМюррэй, Барбара Стэнвик, Эдвард Дж. Робинсон, Портер Холл, Джин Хезер, Том Пауэрс, Байрон Барр, Ричард Гейнс Фортунио Бонанова, Джон Филлибер Сюжет фильма «Двойная страховка» Уолтер Нефф (Фред МакМюррей), удачливый и опытный страховой агент, отправляется к мистеру Дитрихсону, владельцу нескольких нефтяных скважин, продлить тому страховой полис на машину. Жена Дитрихсона Филлис (Барбара Стенвик) ‒ молода и обольстительна. Уолтер увлекается ею. Филлис просит его застраховать ее мужа от несчастного случая, поскольку тот часто бывает на буровой. Уолтер понимает, что Филлис подталкивает его к преступлению, но перспектива обладать внушительной суммой и любимой женщиной оказывается сильнее здравого смысла и невнятных угрызений совести. Он скрупулезно разрабатывает схему получения двойной страховки, которая выплачивается в случае гибели застрахованного при определенных обстоятельствах, например, на железной дороге.
Судьба дает им умопомрачительный шанс: мистер Дитрихсон отправляется на поезде в Стэнфорд на ежегодную встречу с выпускниками.
Давнишний приятель и коллега Уолтера, страховой следователь Бартон Киз (Эдвард Дж. Робинсон) обладает уникальным чутьем, железной логикой и фанатично предан своему делу. Киз делится с Нефом своими соображениями о том, что смерть Дитрихсона ‒ не несчастный случай, а хитроумно сконструированное и идеально подготовленное убийство. Интересные факты о фильме «Двойная страховка»:
Фильм выдвигался на «Оскар» (1945) в семи номинациях и не выиграл ни одной. Фигурирует в списке лучших фильмов по версии IMDb (в середине первой сотни). В 1992 году Библиотека Конгресса включила фильм «Двойная страховка» в Национальный реестр фильмов. Барбара Стэнвик, по мнению кинокритиков, воплотила в этом фильме один из самых ярких образов роковых женщин в истории кинематографа. В 1981 году оригинал был снят ремейк под названием «Жар тела». Повесть Кейна основана на реальном преступлении 1927 года, которое всколыхнуло всю Америку. Первые сценарные наброски появились в 1935 году, однако были заблокированы цензорами кодекса Хейса, которые сочли эту историю аморальной. Перед самым выходом в прокат из картины были удалены финальные сцены: суд над Уолтером и его казнь в газовой камере.
Трейлер фильма «Двойная страховка»: https://www.youtube.com/watch?v=WnE9ePQdVxw
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