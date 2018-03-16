«Двойная страховка»

Жанр: фильм-нуар, триллер, драма, криминал, детектив

Год: 1944

Судьба дает им умопомрачительный шанс: мистер Дитрихсон отправляется на поезде в Стэнфорд на ежегодную встречу с выпускниками.

Давнишний приятель и коллега Уолтера, страховой следователь Бартон Киз (Эдвард Дж. Робинсон) обладает уникальным чутьем, железной логикой и фанатично предан своему делу. Киз делится с Нефом своими соображениями о том, что смерть Дитрихсона ‒ не несчастный случай, а хитроумно сконструированное и идеально подготовленное убийство. Интересные факты о фильме «Двойная страховка»:

Фильм выдвигался на «Оскар» (1945) в семи номинациях и не выиграл ни одной. Фигурирует в списке лучших фильмов по версии IMDb (в середине первой сотни). В 1992 году Библиотека Конгресса включила фильм «Двойная страховка» в Национальный реестр фильмов. Барбара Стэнвик, по мнению кинокритиков, воплотила в этом фильме один из самых ярких образов роковых женщин в истории кинематографа. В 1981 году оригинал был снят ремейк под названием «Жар тела». Повесть Кейна основана на реальном преступлении 1927 года, которое всколыхнуло всю Америку. Первые сценарные наброски появились в 1935 году, однако были заблокированы цензорами кодекса Хейса, которые сочли эту историю аморальной. Перед самым выходом в прокат из картины были удалены финальные сцены: суд над Уолтером и его казнь в газовой камере.

Трейлер фильма «Двойная страховка»: https://www.youtube.com/watch?v=WnE9ePQdVxw